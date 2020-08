Două personaje extrem de populare în România au luat o pauză forțată de la aparițiile televizate. Este vorba despre Vulpița și Viorel, protagoniști ai multor ediții ale emisiunii „Acces Direct”. Cele două personaje au avut ghinion și au contractat coronavirus, la fel ca și alți membri ai echipei.

Pentru că starea de sănătate a Vulpiței și a lui Viorel nu este gravă, cei doi nu au ajuns la spital și au intrat în carantină. Veronica Stegaru a postat pe contul de Instagram o poză în care pare să spună că totul este în regulă și problemele cauzate de coronavirus nu sunt atât de mari.

Gazda de la „Acces Direct”, Mirela Vaida, a anunțat cu câteva zile în urmă că emisiunea a luat o pauză din cauza problemelor de sănătate pe care le au și alți colegi de-ai ei.

„Buna dimineata! Luni, tarziu, s-a confirmat un alt caz de COVID-19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic unii cu ceilalti, atragem automat calitatea de “contacti direct” si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale”, a anunțat Mirela Vaida pe rețeaua de socializare. Ea a mai precizată că, în ceea ce o privește, nu sunt necazuri.

„Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta!”, a scris Mirela Vaida.