Foarte repede, Vulpița și Viorel au fost aspru criticați și chiar jigniți pe o rețea socială. Unele voci susțin că ei nici măcar nu sunt bolnavi și că producătorii emisiunii „Acces Direct” au regizat întreaga poveste de dragul ratingului.

„Veronica s-a întors de acasă de la Blăgești, după ce a stat câteva zile în care a vrut să evadeze. (…) La noi se respectă toate regulile impuse de cei de la DSP în această pandemie, dar iată că ei i-au trebuit doar câteva zile să meargă acasă… a venit luni, după care a spus că are probleme cu bila, că are o indigestie, spunând că nu se simte bine”, a povestit, la Observator, Mirela Vaida.

„Când ea a acuzat aceste stări de rău, fără să aibă febră, ne-am gândit că cel mai bine ar fi să facem acest test. Dacă tot i l-am făcut ei, am zis să îi facem și soțului, așa era normal.

Pe ea nu am mai chemat-o în emisiune, a venit doar Viorel, care nu avea simptome. Ea avea doar acea stare de rău. Am lăsat-o acasă. Astăzi am primit confirmarea că cei doi sunt pozitivi”, a mai spus prezentatoarea, care a fost testată la rândul său și nu este infectată cu coronavirus, scrie Cancan.