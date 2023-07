Vulpița de la Acces Direct, diferită în pauzele de filmare. Cum se comporta soția lui Viorel

Vulpița și Viorel Stegaru s-au făcut remarcațu în emisiunea Acces Direct, difuzată pe Antena 1. Certurile și geloziile acestora au făcut audiență televiziunii, dar puțini știu că aceștia erau total diferiți în spatele camerelor de filmata. Mulți au povestit că Vulpița era timidă și foarte calmă. Datorită comportamentului său, soția lui Viorel Stegaru a primit ajutor din partea multor vedete, inclusiv a Soniei Trifan, cunoscuta creatoare de modă.

Cum a fost ajutată Vulpița de la Acces Direct

Sonia Trifan a povestit că nu a vrut să colaboreze cu Vulpița la început, dar că și-a schimbat părerea după ce a cunoscut-o cu adevărat. Aceasta a declarat că i-a donat multe haine și că a trasformat-o într-o adevărată prințesă.

„Inițial, nu am acceptat acea colaborare. Nu am acceptat nu neapărat din cauza scandalului mediatic din jurul ei. Sunt genul de persoană, și tu mă cunoști, care să creeze modă. Eu nu vreau să creez sau să mă lipesc de scandaluri. De obicei mă țin deoparte. Dar apoi am cunoscut-o. A venit la mine în atelier. Din momentul în care am cunoscut-o mi-am dat seama că a fost altceva față de ceea ce s-a văzut pe sticlă. Era un om atât de neajutorat încât am simțit nevoia să o ajut. Am ajutat-o cu cât am putut eu în acel moment.

Crede-mă că toată echipa mea pe care am avut-o și o am, echipă de designeri de pantofi, de accesorii, au ajutat-o. I-au donat haine. Am avut grijă de ea ca de un membru al echipei noastre. Cred că a fost o treabă bună. Când terminam colaborarea, deja se simțea că avea mult mai multă încredere în ea. Știa să vorbească. Știa să mănânce, să facă niște lucruri. Toate lucrurile astea nu știa să le facă într-un mod ok”, a dezvăluit Sonia Trifan, pentru Fanatik.