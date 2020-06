Lucrurile se află într-o continuă schimbare în sfera televiziunii, iar cuplul Vulpița – Viorel nu face excepție de la acest fenomen. Adaptându-se vremurilor grele care ne așteaptă după pandemia de Coronavirus, soțul Veronicăi Stegaru a decis că este momentul să-și ia un al doilea job pentru a-și putea întreține familia, scrie Cancan.

Deși este o mare vedetă în România, Viorel Stegaru simțea că poate face mai multe pentru familia sa, așa că s-a interesat, a tras niște sfori datorită relaților pe care și le-a făcut în televiziune și a reușit să obțină un al doilea loc de muncă.

Chiar dacă se presupune că o soție trebuie să-și susțină soțul în ceea ce își dorește să facă, același lucru fiind valabil și din partea acestuia, se pare că Vulpița nu s-a „conformat” și a avut o reacție cu totul neașteptată.

Vedeta de la Antena 1 a izbucnit în râs imediat cum a auzit ce job a primit soțul ei și nu s-a mai putut opri pentru o bună perioadă de timp.

De curând, Viorel Stegaru se a devenit unul dintre angajații lui Ștefan Manolache, care cu nu mult timp în urmă și-a deschis o afacere în domeniul fast food. Astfel, Viorel a devenit livratorul acestuia și putem spune că se pricepe destul de bine la acest job, având în vedere că a ascultat cu foarte mare atenție informațiile oferite de șeful său.

“Am înțeles că vrei să muncești. Uite, ca pentru un prinț, dorința e gata și noi am făcut să se întâmple lucrul ăsta. Am un post pentru tine, am un post de livrator. Tot ce trebuie să faci este să mergi la clienții noștri și să le livrezi mâncarea într-un timp cât mai scurt, dar să le vorbești frumos, să le spui despre noi, căci noi suntem un bussines la început de drum, am venit de curând în București. Ne respectăm clienții și livrăm întotdeauna mâncarea caldă”, i-a zis Ștefan Manolache lui Viorel Stegaru.

Soțul Vulpiței și-a pus mănuși și mască și a pornit pe străzile aglomerate ale Bucureștiului ca să livreze mâncare. Angajatorul său i-a mai dezvăluit că „tot ce trebuie să facă e să aștepte să primească comanda la geam”.

Când a ajuns la prima adresă, soțul Vulpiței de la Antena 1 și-a intrat în rolul de angajat model și i s-a adresat astfel clientului: „Bună ziua! Sunt Viorel Stegaru, Vulpoiul. V-am adus comanda la dumneavoastră! O mâncare care vă place, caldă și adusă la timp”.