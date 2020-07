Chiar dacă a renunțat la televiziune, Vulpița pare să se bucure încă de celebritatea pe care aparițiile sale la Acces Direct i-au adus-o. Vedeta nu a renunțat complet la lumina reflectoarelor și asta se poate observa chiar din primul gest pe care l-a făcut când a ajuns înapoi la Blăgești, satul ei natal.

Îmbrăcată în haine modeste, fără machiaj dar cu aceeași atitudine pozitivă, Veronica Stegaru le-a mărturisit abonaților săi că vrea să-și vopsească părul, pentru a face o schimbare.

„Vreau și eu să fac o schimbare, o transformare și…hai să încercăm, să vedem cum iese. Vreau să-mi vopsesc și eu părul, o transformare frumoasă, de-abia aștept. Domnul Viorel nu va mai spune nimic, adică Vulpoiul..Nu mai are nicio obligație asupra mea. Sunt mare și eu decid. Vedeți la final, stați cu ochii pe noi, fiți pe fază” a spus Veronica Stegaru, fără să dezvăluie nuanța pe care a ales-o pentru a-și vopsi părul.

În același timp, la Acces Direct, Viorel le arată telespectatorilor că este dispus să facă orice pentru a se împăca cu Vulpița și că, mai mult, a devenit un bărbat extrem de romantic, fix pe placul Veronicăi.

„Îmbrac ursul ei cu bluza ei ca să fie a doua Veronica, pentru că îi simt lipsa. Am zis că dacă ea nu este, măcar ăsta să fie. Stau aici cu albumul nostru, cu ursul, mi-a lăsat și cerceii ei, lănțișorul, am cumpărat și trandafiri, dar lipsește un lucru: Veronica. Am găsit și rochia asta, cred că a uitat-o. O pun lângă ursuleț, să îi simt prezența”,a spus Viorel, la ”Acces Direct”.

„Chiar îmi doresc să vină. Fără ea patul este gol și am încercat să-l umplu cu petale de trandafiri, poate așa vine. Veronica, hai înapoi cât mai curând că vezi ce ți-am pregătit, te iubesc mult”, a mai spus Viorel, conform Cancan.