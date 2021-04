Diana Șoșoacă a reacționat imediat la imaginile cu pacienții de la Spitalul de Ortopedie Foișor. Zeci de oameni au fost scoși în afara clădirii în scaune cu rotile pentru a fi transportați la alte clinici sau pentru a fi externați.

Unii pacienți au fost evacuați pe tărgi.

Acesta a fost un motiv prielnic pentru ca Diana Șoșoacă să intervină și să-i acuze direct pe Vlad Voiculescu și Raed Arafat de ceea ce se întâmplă.

Senatoarea a declarat că Parchetul General ar trebui să se sesizeze din oficiu imediat şi să-l aresteze pe şeful DSU.

„Am fost sunata. Domnul Raed Arafat, daca nu se sesizeaza acum Parchetul General sa mearga sa-l aresteze pentru crimele pe care le-a facut in sistemul medical, inseamna ca nu mai avem justitie. Cum isi permite mizerabilul asta de om, care nu are nici religie nici nimic, sa-si bata joc de acesti oameni, dupa ce a bagat oamenii in saci?Dupa operatie oamenii trebuie sa stea in mediu septic. Daca poporul roman nu iese in strada acum, inseamna ca suntem un popor de prosti, care isi merita soarta. Sa fie prostii prostilor, care stau sa-şi bata niste nenorociti joc de ei! Probabil ca mai trebuie sa mai duc in spate inca o lupta, impreuna cu cei cu care am mai dus, ca asa am ajuns si la inmormantari normale.

“Asta e crimă”

Vreau sa vad si eu oameni care merg peste ei acolo la Foisor, sa vad avocati care sufoca parchetele cu plangeri. Ma sanctioneaza pe mine ca iau pozitie in parlament? Pai daca voi sunteti muci si prosti. Oamenii astia au nevoie de mediu steril si de ingrijiri dupa operatie, cum sa-i scoti asa, asta e crima.

Intorceti-va toti cu fata spre Dumnezeu si intrebati-va daca e bine ce faceti, prin starea voastra comoda. Ministerul Sanatatii, daca a dat acest ordin de la Raed Arafat, este a nspea mia oara cand trebuie sa-si dea demisia. Oamenii astia au dosare penale de la mine, sunt inclusiv sume monstruoase.

Daca eu eram director la Foisor, eu acum rupeam ordinul. Dreptul la sanatate al cetatenilor este garantat.”, a spus Diana Şoşoacă la România TV.