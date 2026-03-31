Vremea în aprilie. Prognoza ANM actualizată pentru Florii, Paște și 1 Mai

Meteorologii anunță o săptămână cu temperaturi peste mediile obișnuite, dar și cu precipitații mai abundente. Estimările ANM pentru perioada 30 martie – 27 aprilie indică un debut de lună cu vreme caldă și ploioasă, urmat de intervale apropiate de normele climatologice.

Între 30 martie și 6 aprilie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate în regiunile nordice, estice și local în zonele sudice și centrale, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor depăși media obișnuită în regiunile extracarpatice, mai ales în sud și sud-est, iar în vest și nord-vest se estimează un deficit de ploi.

Săptămâna 6 – 13 aprilie aduce temperaturi puțin mai ridicate în zonele intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de normă. Cantitățile de precipitații vor fi sub medie în întreaga țară, în special în vest și nord-vest.

Între 13 și 20 aprilie, valorile termice medii se vor menține aproape de cele normale, iar regimul ploios va fi mai redus în regiunile intracarpatice și apropiat de normal în restul țării.

Ultima săptămână din aprilie, 20 – 27 aprilie, se anunță cu temperaturi și precipitații în limitele climatologice obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile.

Estimările pentru patru săptămâni sunt realizate de ECMWF, luând în calcul media săptămânală a abaterilor temperaturii și cantităților de precipitații față de perioada 2006-2025, fără a include fenomenele extreme de scurtă durată.

Ca în fiecare an, litoralul românesc se va umple de tineri în minivacanța de 1 Mai, mulți dintre ei având deja rezervările făcute. Pentru numeroși turiști, aceasta va fi prima ieșire la mare din anul curent, însă meteorologii de la Accuweather avertizează că vremea va fi imprevizibilă.

În primele zile ale minivacanței, ploile vor alterna cu intervale de soare, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei. În Mamaia, pe 1 Mai, mercurul din termometre va urca până la 18 grade Celsius, însă ploile își vor face apariția pe alocuri. Ziua de 2 mai va aduce condiții similare, cu maxime de 18 grade și nopți ușor mai reci.

Veștile bune pentru turiști vor apărea după 3 mai, când soarele va fi mai prezent. Temperaturile maxime vor urca până la 21 de grade, iar minimele diurne vor fi în jur de 18 grade, oferind condiții mai favorabile pentru plimbări și activități în aer liber.