Vremea din România va fi variabilă marți, 10 noiembrie 2026, cu înnorări, precipitații temporare și diferențe de temperatură între regiuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) . În timp ce unele zone vor avea parte de perioade însorite, în vestul țării sunt așteptate ploi, iar la munte condițiile meteorologice pot favoriza apariția precipitațiilor mixte.

Prognoza ANM pentru intervalul 9-22 noiembrie indică o schimbare a regimului termic în următoarele zile. După un început de săptămână cu temperaturi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, maximele vor crește temporar, urmând ca vremea să se răcească din nou în a doua parte a săptămânii.

Potrivit estimărilor ANM, în Transilvania, temperaturile maxime se vor menține până pe 11 noiembrie la valori medii de 9-11 grade Celsius. Nopțile vor fi reci, cu minime care pot coborî în medie între -2 și 0 grade.

În vestul țării, precipitațiile vor fi mai frecvente în următoarele zile. Prognoza pentru intervalul 9-22 noiembrie indică un regim pluviometric mai bogat în regiunile vestice și nord-vestice, comparativ cu alte zone ale țării.

În Maramureș, maximele vor ajunge la aproximativ 10 grade până pe 11 noiembrie. Ulterior, temperaturile vor crește, iar pe 13 noiembrie media maximelor poate atinge 16-17 grade. Sunt posibile ploi temporare pe parcursul intervalului analizat.

În Muntenia, inclusiv în zona Capitalei, temperaturile vor crește treptat după 10 noiembrie. Dacă în primele două zile ale intervalului maximele regionale se vor situa în jurul valorilor de 9-12 grade, pe 13 noiembrie acestea ar putea ajunge la o medie de aproximativ 20 de grade.

În București, prognozele disponibile pentru marți indică o maximă de aproximativ 11-12 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, cu posibilitatea unor perioade însorite.

Creșterea temperaturilor va fi însă de scurtă durată. În zilele de 15 și 16 noiembrie, media maximelor din Muntenia ar putea coborî la 8-9 grade Celsius.

În zonele montane, condițiile meteorologice vor fi diferite în funcție de altitudine. La peste 1.500 de metri, precipitațiile pot apărea sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile vor scădea semnificativ în perioada 14-16 noiembrie. În acest interval, mediile maximelor pot ajunge la numai 1-3 grade Celsius în zona montană.

În depresiunile din nordul și centrul țării sunt posibile bruma și înghețul la sol, în special în timpul nopților cu temperaturi negative.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni indică două etape distincte. Prima va aduce o încălzire treptată, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie în anumite regiuni.

A doua etapă va începe în jurul datei de 14 noiembrie, când valorile termice vor scădea considerabil. În Transilvania, de exemplu, media maximelor va coborî de la 15-18 grade, estimate pentru 12 și 13 noiembrie, la 6-8 grade în intervalul 14-16 noiembrie.

Ploile vor apărea temporar în mai multe regiuni. În jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, cantitățile de precipitații pot depăși local 10-15 litri pe metrul pătrat.

Ulterior, între 17 și 22 noiembrie, temperaturile ar putea crește din nou în unele zone, fără ca această evoluție să excludă noi perioade cu precipitații.