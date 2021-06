UPDATE. O furtună puternică a produs pagube în mai multe zone din judeţul Arad, vineri seară, inclusiv în municipiul Arad, unde au fost luate de vijelie mai multe acoperişuri.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a transmis alerte pe telefoane cu privire la iminenţa producerii de fenomene meteo violente, cu vijelii, ploi torenţiale, grindină şi descărcări electrice. Alertele au vizat mai multe zone ale judeţului, dar în special localităţile din apropierea graniţei cu Ungaria, printre care şi municipiul Arad.

Potrivit ISU, vijeliile au distrus acoperişuri de case şi blocuri, inclusiv al clădirii unei facultăţi din cartierul Confecţii.

ISU a trimis toate echipele disponibile pe teren pentru a remedia problemele, inclusiv la copaci rupţi care au căzut pe linii de electricitate sau au blocat drumuri. Între drumurile afectate de căderi de copaci este DN 79 Arad – Oradea.

Probleme au fost semnalate în tot judeţul, fiind înregistrate numeroase apeluri la 112.

Autorităţile urmează să evalueze pagubele produse de fenomenele meteo extreme.

Potrivit ANM, până la ora 23.00 sunt sub avertizare localitățile Arad, Curtici, Vladimirescu, Vinga, Zimandu Nou, Zăbrani, Șagu, Fântânele, Livada, Felnac, Șofronea, Păuliș, Zădăreni, Dorobanți, Frumușeni din județul Arad și Sânandrei, Orțișoara, Pișchia, Mașloc, Fibiș, Bogda din județul Timiș.

O altă avertizare, în vigoare până la ora 22.45, vizează localitățile Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Jupânești, Câlnic, Hurezani, Bărbătești, Samarinești din județul Gorj, localitățile Zătreni, Ghioroiu, Lăcusteni din județul Vâlcea, Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Braloștița, Murgași, Bulzești, Fărcaș, Tălpaș din județul Dolj și Strehaia, Corcova, Tâmna, Butoiești, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua din județul Mehedinți.

Localitățile Pecica, Vinga, Secusigiu, Semlac, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Peregu Mare din județul Arad și Jimbolia, Variaș, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Șandra, Iecea Mare, Gottlob, Pesac din județul Timiș sunt sub Cod roșu până la ora 22.40.

În aceste zone se vor semnala vijelie puternică cu rafale de peste 100 km/h, frecvente descărcări electrice, averse torențiale ce vor cumula 30 l/mp, grindină.

O altă avertizare vizează zonele de munte și localitățile Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Vișeu de Jos, Repedea, Săcel din Maramureș, dar și zonele de munte și localitatea Romuli din Bistrița-Năsăud.

În toate aceste zone vor fi averse torențiale ce vor acumula peste 40-50 l/mp, după ce în zona avertizată s-au acumulat în ultimele trei ore peste 60-70 l/mp, grindină de medii dimenisuni, vijelie, frecvente descărcări electrice.

Meteorologii au emis, până în această seară, zece coduri roșii de furtuni severe, ca urmare a manifestării unor fenomene extreme provocate de o tornadă care ar urma să se formeze în Marea Neagră. Vremea rea se extinde și pe ziua de vineri, potrivit directorului ANM Florinela Georgescu.

Șeful ANM a subliniat efectele devastatoare pe care tornada le-a avut în Cehia. Florinela Georgescu a transmis că este vorba despre una dintre cele mai puternice furtuni semnalate de meteorologi. Ultima de acest fel a fost semnalată în urmă cu aproximativ 54 de ani, însă nu este cea mai severă.

„Este una dintre cele mai puternice tornade, dar nu cea mai puternică. Fix în urmă cu 54 de ani, în 24, 25 iunie 1967 o serie de mai multe tornade, care au fost clasificate F3 și F4, au lovit Franța, Olanda și Belgia. Iar cea care este recunoscută ca fiind cea mai puternică tornadă pe continent, s-a manifestat în 1984, tot în iunie, în apropierea Moscovei. Se pare că aceea a fost o tornadă de gradul 5.

Tornada (din Cehia – n.r.) am estimat ca fiind de o intensitate pe scara Fujita între gradul 3 și 4, dintr-un maxim de 5. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru continentul european. O tornadă de gradul 5, practic smulge casa din fundație, cu totul. O casă zdravănă. Una de gradul 4, tot așa, smulge cu totul, dar o casă mai puțin zdravănă„, a spus Florina Georgescu la o emisiune televizată de la Digi24.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG

— BNO News (@BNONews) June 24, 2021