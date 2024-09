Justitie Vrea un milion de lei de la Maia Sandu. Ce răspuns a primit candidata Victoria Furtună







Republica Moldova. Candidata la funcția de președinte, fosta acuzatoare Victoria Furtună, este nevoită să-și ia rămas bun de la despăgubirile de un milion de lei, pe care le pretinde de la actuala șefă a statului Maia Sandu. Curtea de Apel Chișinău i-a respins recursul la acțiunea de apărare a onoarei și demnității.

Decizie definitivă în litigiul Furtună-Sandu

Instanța de apel a respins recursul depus de Victoria Furtună. Ultima a cerut prejudicii morale de un milion de lei pentru comentariile făcute de Sandu în cadrul unei conferințe de presă.

În luna martie, Sandu a răspuns la o întrebare a jurnaliștilor despre fabricarea de dosare pe numele unor judecători. Discuțiile au fost generate de declarațiile Victoriei Furtună despre prezența unor asemenea cazuri.

„Vedem procurori care au comis abuzuri pe timpul lui Plahotniuc… acum nu au altă treabă, nu se preocupă de dosare, de corupție mare prin care a fost prejudiciat statul și cetățenii, în schimb se ocupă de judecători în raport cu care există întrebări. Să răspundă SIS și CNA, eu am dreptul legal să întorc la CSM dosarele judecătorilor în raport cu care am întrebări. Și eu am întrebări în raport cu integritatea unor judecători”, a comentat Sandu.

Chiar dacă nu i-a pronunțat numele, Victoria Furtună consideră că Sandu a avut-o în vedere anume pe ea.

„Nu este prima dată când o face în raport cu diferite persoane, dar cu mine asta nu va trece. 1 000 000 de lei am solicitat în calitate de daune morale pentru defăimare intenționată”, susține Furtună.

Lansare cu... militarul rus în spate

Victoria Furtună a apărut în politică în circumstanțe care trezesc curiozitatea. Atunci când a renunțat la funcția de procuror, existau voci care declarau că aceasta se îndreaptă spre politică. Părea însă neverosimil scenariul ca o persoană practic anonimă să țintească spre cea mai înaltă funcție în stat.

S-a lansat în campanie din zona separatistă. Cu un porumbel în mână și cu monumentul soldatului rus pe plan secund, fosta procuroare a declarat că este un candidat independent.

Pe o tonalitate de bunăvoință forțată, aceasta a promovat narative propagandistice rusești. Totodată, a folosit subiectul războiului din Ucraina pentru a dezinforma și a speria, la fel în stil a la russe.

„Ni s-a promis prosperitate, am primit sărăcie, șomaj și corupție. Ni s-a promis libertate, trăim de facto sub cenzură. Iar dacă vorbești de pace sau tradiții, valori, ești declarat trădător de patrie. Se pare că acum avem nevoie de foarte puțin. Să știm că mâine nu va fi mai rău”, a declarat Furtună.

De ce a demisionat din procuratură

Victoria Furtună a demisionat din funcție pe 11 martie, în urma unui scandal de proporții. Ea spune că a ajuns în lista persoanelor incomode guvernării pentru dezvăluirile sale. Ar fi vorba despre instituții publice care ar fi fabricat note informative false pe numele mai multor judecători.

Pe 12 martie, procurorii au desfășurat percheziții în biroul său. Acestea au avut loc în cadrul urmăririi penale pe faptul divulgării datelor dintr-un dosar aflat în gestiunea Procuraturii Anticorupție. Acțiunile în forță au fost coordonate cu șefa PA, Veronica Dragalin.

În luna aprilie, Furtună și-a creat asociația obștească „Vox Populi, Vox Dei”.