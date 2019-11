Constantin Buică, președintele Autorității Electorale Permanente consideră că votul prin corespondență este un eșec. „Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41.000 de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”.

De asemenea, a declarat că el crede că vor mai fi cozi la secţiile de votare din străinătate.

„De ce cred că da? Pentru că se anunţă o prezenţă ridicată la votare, aşa cum am văzut inclusiv unul dintre partide, care susţine un candidat a spus astăzi că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă marea parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”, a explicat preşedintele AEP.

Românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidențiale în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar la al doilea tur, în zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.

Pe site-ul pus la dispoziție de AEP, până pe 15 septembrie s-au înscris 41.003 de persoane.

Pentrul alegerile prezidențiale au fost înființate 835 de secții de votare. În Spania și Italia, românii vor avea posibilitatea să voteze în 142 de secții de votare, în Marea Britanie – 71 secții de votare, Franța – 49 secții votare, Germania – 79 secții de votare, Republica Moldova – 36 secții de votare, SUA – 37 secții votare, Olanda – 25 secții de votare, Belgia – 23 secții de votare. În restul țărilor sunt sub 20 secții de votare.

Lista completă a secțiilor de votare din străinătate o puteți accesa AICI

