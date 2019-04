De ce și cum au votat românii din Ucraina la alegerile prezidențiale? Aurica Bojescu la Telefonul de la ora 9:00

Despre așteptările românilor-bucovineni din Ucraina de după schimbarea președintelui de la Kiev, am vorbit cu unul dintre liderii lor, Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Interregionale ”Comunitatea Românească din Ucraina”.





Evenimentul zilei: Pentru ce au votat românii bucovineni la alegerile prezidențiale din Ucraina?

Aurica Bojescu: Cum a mentionat Presedintele Uniunii Interregionale "Comunitatea Româneasaca din Ucraina" (UI CRU), Dr. Ion Popescu, imediat dupa afisarea rezultatelor scrutinului, Românii au votat contra actualei puteri, votând masiv cu Vladimir Zelenschi. Acest rezultat este un Vot de protest contra continuării războiului, contra politicii lingvistice cu art. 7 al legii educației, contra disensiunilor interconfensionale, contra corupției...

Dar principalul, este un vot CONTRA deputaților din coaliția de guvernare, care au votat împotriva Bisericii canonice, nu au protestat prin vot “contra” adoptării art.7 al legii invățământului, prin care se continua asimilarea galopantă, contra Manipulărilor și Minciunilor! Romanii au votat pentru Pace, pt Limba Maternă in scoli, viața publica și biserici, PENTRU LIMBĂ, CREDINȚĂ și NEAMUL STRĂMOȘESC!

Evenimentul zilei: Care au fost rezultatele în localitățile în care trăiesc români?

Aurica Bojescu: În regiunea Cernăuți pentru Zelenski au votat în medie 75,8% . Acest rezultat se datoreaza, nu in ultimul rând, si pozitiei active a UI CRU in campania electorala in plan regional si interational, pe parcursul căreia UI ”Comunitatea Românească din Ucraina” a abordat și a dat publicității toate problemele majore privind incalcarea de catre puterea (inca) actuala a drepturilor firesti ale populatiei românofone. Răspunsul prompt al Echipei "Zelenschi" la adresarea Uniunii Interregionale "Comunitatea Româneasaca din Ucraina", publicarea Adresării UI CRU si popularizarea raspunsului primit, plus pozitia Bisericii canonice ortodoxe au contribuit la rezultatele recent fixate oficial. Pentru argumentarea rolului electoratului romanofon aducem doar câteva cifre - in or. Cernăuți Zelenschi a obținut 68,89%, în regiunea Cernăuti (electorii romanofoni constitue circa 20%) - 75,8% (la 97,8% voturi procesate), in medie pe circumscripția 203 (unde sunt incluse majoritatea satelor cu populatie romanofona si mixta, cu exceptia satelor romanesti din raionul Storojinet, Colincautii Hotinului si Siscautii Securenilor, in schimb avand o parte ucrainofona a Sadagurii Cernautilor si satele ucrainizate din prejma Cernautilor din acelasi raion Storojinet) - in medie Zelenski a obținut 82,5% pe circumscripție. În raionul românesc Herța Zelenschii a obținut 90,56%...alegatorii din localitatile romanofone din cele 3 regiuni ale Ucrainei au votat cu V.Zelenschi (conform datelor operative) in medie peste 86%, in unele localitati cifra trecand peste 92, 93, 94 % si chiar mai mult.

Evenimentul zilei: Ce așteptări aveți după instalarea noului președinte?

Aurica Bojescu: Am primit deja asigurări de la echipa noului Președinte, că după alegeri vom continua dialogul pentru a discuta și soluționa problemele existente. Populația noastră a acordat nou-alesului Președinte încredere totală, se așteaptă acum acțiuni din partea echipei noului Președinte! Și ne Rugam, în “Săptămâna patimilor”, ca Bunul Dumnezeu sa Audă Rugăciunile Noastre și să Întărească Credința in Sufletele noastre, să Protejeze Limba Maternă și Neamul Nostru Strămoșesc! Trebuie sa Fim Insistenți și in Continuare! Pentru că doar Așa Ajută Bunul Dumnezeu!

