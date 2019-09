Varujan Vosganian, purtătorul de cuvânt al ALDE, a afirmat că ieșirea partidului de la guvernare, chiar cu riscul unor dezertări, reprezintă „o igienizare din punct de vedere moral”, în urma căreia vor pleca „cei care au un preț”, făcând aluzie la membrii ALDE care au acceptat colaborarea cu PSD , adică propunerile premierului Dăncilă.

„Am ieșit de la guvernare pentru că direcția era greșită, proiecție bugetară îndoielnică, programul de investiții nerealizat. Am îndurat-o pe aia cu Grindeanu și am sprijinit-o, am îndurat-o pe aia cu Tudose, am îndurat toate erorile lui Vâlcov și Teodorovici, am îndurat blesteme și înjurături cât în 30 de ani de politică (…) Acțiunea de igienizare din punct de vedere moral trebuia făcută”, a afirmat Varujan Vosganian, miercuri seară, într-o serie de declarații făcute la Antena 3 și B1 TV.

„Partidul se igienizează. Cei care au un preț pe care și l-au scris pe piept, ca la casting, vor pleca”, a continuat Vosganian.

Referindu-se la defectările din rândul partidului a unor membri care preferă să continue să colaboreze cu social-democrații, Vosganian a spus că PSD exploatează situația într-o manieră ”total lipsită de moralitate”. ”Am sperat că Viorica Dăncilă va fi altfel decât Liviu Dragnea. Se pare că a învățat foarte repede”, a spus deputatul ALDE.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri că a decis să nominalizeze trei reprezentanți ai ALDE pentru posturile de miniștri rămase vacante după ieșirea partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu de la guvernare.

Astfel, șefa guvernului a anunțat că îi propune pe Grațiela Gavrilescu la Mediu, Ion Cupă la Energie și Alexandru Băișanu la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul.

