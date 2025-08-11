Social Vorbe care au rămas în istorie și sunt folosite zi de zi. S-au născut în urmă cu sute de ani







Din cuprinsul articolului Vorbe celebre care au rămas în istorie

Înțelepciunea populară din Evul Mediu a dat naștere, în istorie, unor vorbe care au rezistat timpului și au fost purtate din gură în gură. Iată câteva dintre cele mai importante ziceri, cu autori necunoscuți, care au devenit nemuritoare:

- Morarul nu vede tot ce trece pe lângă moară în râu. – Oricât de atent ar fi, un om are scăpări. - Nu este nevoie să îndemni un cal care aleargă deja în galop. – Nu trebuie să dai sfaturi cuiva care își face treaba exemplar. - Nicio nenorocire nu vine singură. – O lege nescrisă spune că un ghinion atrage după sine un alt eveniment nefast. - Odată stareț, întotdeauna stareț. – Cine se obișnuiește cu puterea sau bani, nu le va putea uita, chiar dacă le va pierde. - A bea ca un papă. – Referire la excesele lumești pe care le făceau clericii. - Prin mult râs recunoști un prost. – În Evul Mediu, cei gălăgioși erau considerați fără virtuți. - Gluga nu face călugărul. – Prima impresie poate di înșelătoare. Afară e vopsit gardul, înăuntru, leopardul sună o vorbă asemănătoare - Un stomac bine umplut nu se apleacă ușor spre studiu. – Constatarea face referire la imposibilitatea de-a te cultiva intelectual după ce mănânci hulpav. - Nu cade de pe pod cel care merge cu prudență. – Referire la viața echilibrată, fără excese. - Dacă trăiești cu cel șchiop, vei învăța să șchiopătezi. – Influența nefastă pe care o pot avea cei din jur.

- Nu oricine suflă din corn e și vânător. – Indiferent de zgomotul creat nu oricine dă impresia este și competent într-un domeniu. - A căuta acul în carul cu fân. – O vorbă foarte cunoscută, des folosită și azi, face trimitere la imposibilitatea de-a găsi un lucru. - Când cască unul, cască și altul. – Vorbește despre mimetismul oamenilor, predispuși să adopte comportamentele din jur. - Cuvânt cu cuvânt și literă cu literă. – O expresie folosită în context juridic sau teologic, pentru a sublinia fidelitatea absolută. - Vocea poporului este vocea lui Dumnezeu. – Vox populi, vox Dei are origini latine și se referă la decizia de neatacat a majorității. - Toată făina nu e din sacul tău. – Cineva care se laudă și-și asumă nejustificat merite. - Pisica iubește peștele, dar se ferește să-și ude lăbuțele. – Persoanele veletiare, care au un obiectiv fără să se implice pentru realizarea lui. - Ori e cleric, ori învață să fie. – O laudă ce e adresată unui om studios. - De la liturghie, direct la masă. – Vizați sunt clericii lacomi. - Două lucruri tari nu fac un zid. – Nevoia de compromisuri făcute pentru ca relațiile dintre oameni să fie armonioase.