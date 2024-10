Politica Vor urma sau nu demisii în Republica Moldova?! „Ecuația irațională”, analizată de politicieni și lideri de opinie







Republica Moldova. Bătălia electorală și rezultatele referendumului pentru aderarea Republicii Moldova la UE reunește, azi, în spațiul dezbaterilor, politicieni și lideri de opinie, de pe ambele maluri ale Prutului. Aflăm ce cred europarlamentarul Siegrfried Mureșan, ex-ministrul de externe Nicu Popescu, economistul Veaceslav Ioniță și Inna Vîrtosu, expertă din Republica Moldova în China, despre rezultatele alegerilor de ieri.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan: Rezultatul referendumului va determina UE să accelereze procesul de aderare a Republicii Moldova

„Rezultatul alegerilor este o victorie a oamenilor din Republica Moldova. Este o victorie împotriva Federației Ruse, care a mobilizat resurse fără precedent în încercarea de a influența rezultatul alegerilor democratice și al referendumului. Rezultatul strâns al referendumului nu înseamnă că Republica Moldova este divizată, ci înseamnă că, în ciuda propagandei și a implicării masive a Federației Ruse, oamenii au găsit puterea de a alege Europa”, observă Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Europarlamentarul consideră că, în ultimii patru ani, Republica Moldova a reușit progrese remarcabile în implementarea reformelor. Siegfried Mureșan apreciază eforturile președintei Maia Sandu, care alături de conducerea proeuropeană și de oameni, „au gestionat efectele invaziei Rusiei în Ucraina și au garantat siguranța la granița UE”.

Mă voi asigura că UE ține cont de voința oamenilor, exprimată la referendum

„Integrarea europeană a Republicii Moldova va continua după rezultatul pozitiv al referendumului. Acest rezultat pozitiv va determina Europa să crească și mai mult sprijinul pentru modernizarea țării, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor și pregătirea Republicii Moldova de aderarea la UE.

Ca președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, mă voi asigura că UE ține cont de voința oamenilor exprimată la referendum și că oferim tot sprijinul necesar în procesul de aderare.

Totodată, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Planul de Creștere de 1,8 miliarde de euro pentru Republica Moldova, mă voi asigura că adoptăm cât mai repede legislația europeană astfel, încât banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei: în infrastructura țării, în școli, drumuri, spitale, dar și în modernizarea administrației publice și continuarea reformelor în sistemul de justiție”, a notat Siegfried Mureșan, pe o rețea de socializare.

Nicu Popescu, ex-ministru de externe: Vom continua să consolidăm locul Republicii Moldova în Europa

Nicu Popescu, fostul ministru de externe al Republicii Moldova, atrage atenția că Suedia a aderat la UE, în 1994, cu 52% voturi pentru, iar Marea Britanie a părăsit Uniunea, în 2016, cu același procentaj, de 52%. „Majoritățile strânse au modelat destinul acestor națiuni. Astăzi, Suedia este un membru puternic al UE, iar Marea Britanie a respectat voința cetățenilor săi. Chiar și o victorie la limită este tot o victorie.

În democrații, cei care pierd acceptă rezultatul. Atât cei care câștigă, cât și cei care pierd au responsabilitatea de a lucra împreună pentru a nu adânci diviziunile, ci pentru a construi un viitor mai bun. Fiecare parte învață lecțiile acestui proces.

Europa nu este doar un vis, ci un proiect comun, iar noi vom continua să consolidăm locul Republicii Moldova în Europa căreia îi aparținem”, a conchis Nicu Popescu.

Economistul Veaceslav Ioniță: Recentul vot interpretat ca anti-european este, de fapt, un vot anti-ipocrizie

Veaceslav Ioniță, expert economic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, este de părere că „cei care atacă moldovenii spunând că „nu știu să voteze” nu au înțeles nimic. În 2020, unde era „mâna Moscovei”? Moldovenii au demonstrat cu fermitate că sunt pro-europeni, atunci când prin votul lor puternic și decisiv au uimit o lume întreagă. În toate sondajele din ultima perioadă, cetățenii Republicii Moldova au arătat o opțiune puternică pro-Europa.

Nu dați vina pe alegători! Ei sunt mult mai deștepți decât își imaginează unii și au demonstrat-o atunci, când au votat masiv pentru viitorul european al statului.

Lupta nu este cu Șor sau socialiștii, ci cu dezamăgirea oamenilor. Poți elimina structura lui Șor și închide televiziunile plătite de Moscova, dar cum acoperi incompetența și suspiciunile de corupție din propria tabără?”

Veaceslav Ioniță susține că „moldovenii sunt pro-UE, dar nu acceptă ca aspirațiile lor să fie folosite pentru a masca eșecurile unui guvern. Dacă ne referim la recentul vot interpretat ca anti-european, aș spune că, de fapt, este un vot anti-ipocrizie. Acești cetățeni nu sunt împotriva integrării europene, ci împotriva folosirii acesteia în scopuri egoiste. Nu este problema alegătorilor, ci a celora care cred că pot manipula aspirațiile sincere ale moldovenilor. Basarabenii sunt pro-europeni, dar nu și proști!”, a explicat Veaceslav Ioniță.

Inna Vîrtosu, expertă, stabilită în China: Să ne așteptăm la demisii sau încă nimic nu au învăţat cei care conduc în Republica Moldova?

Mai în glumă, mai în serios, Inna Vîrtosu, absolventă de studii economice a Hankuk University of Foreign Studies, doctor în filosofie și drept la European la University of Macau, China, comentează rezultatele alegerilor din Republica Moldova. „În turul doi, se va alege între doi candidaţi cu cetăţenie română. Această glumă are o parte de adevăr.

Apoi, nu îi înţeleg pe cei care acuza cetăţenii rămași în Republica Moldova pentru faptul că luptă 33 de ani cu toţi incompetenţii, hoţii și nemernicii de tot soiul și de toate culorile. Da, îi reprezintă exact așa, cum îi reprezintă și pe cei care îi critică. 33 de ani cei rămași acasă luptă cu corupţia, incompetenţa și sărăcia. Și unii cu alţii. Și cu cei din diasporă”, susține Inna Vîrtosu.

Lupta de 33 de ani cu toţi incompetenţii, hoţii și nemernicii de toate culorile

„În toţi cei 33 de ani de la declararea Independenței Republicii Moldova, am asistat la luptele dintre diferite grupări criminale, nimic mai mult. Și la lupta lor cu poporul. Iar în poporul dezbinat de interese grupărilor, luptă oamenii între ei. În acest context, pragul sărăciei absolute a ajuns la 31%. Vai de capul bătrânilor noștri!

În toţi acești ani, oamenii simpli, indiferent de guvernare și culoarea politica, au fost lăsaţi să se descurce cum pot, cu o singura excepţie: trebuiau să întreţină imensele aparate birocratice și luxul guvernanţilor, armatelor lor de lachei și troli. Iar oamenii onești fără susţinere, indiferent de pregătire și competenţe, niciodată nu au avut locuri mai bune în aceste scenarii. După rezultatele alegerilor de ieri, să ne așteptăm la demisii, sau totuși nimic nu au învăţat din aceste lecţii dureroase cei care conduc Republica Moldova?!”, se întreabă retoric experta stabilită în China.