După întâlnirea cu Orban, preşedintele Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare, Cătălin Trăistaru, a declarat că activitatea grefierilor şi a personalului auxiliar din justiţie se va întrerupe dacă în Parlament se va vota eliminarea pensiilor de serviciu.

„Ne-am asigurat că domnul prim-ministru cunoaşte despre existenţa formelor de protest şi am aflat că ştie în detaliu toate formele de protest, inclusiv faptul că astăzi am întrerupt activitatea la nivel naţional. În ceea ce priveşte paşii pe care noi îi vom face, aşa cum am anunţat şi zilele trecute, noi vom aştepta votul şi vom rămâne în forme de protest, respectiv activitatea va rămâne întreruptă astăzi.

Mâine dimineaţă vom convoca adunările generale ale organizaţiilor sindicale, vom prezenta rezultatele acestei întâlniri şi vom decide ce alte forme de protest vom întreprinde pentru că noi suntem hotărâţi să declanşăm şi forme ulterioare de protest chiar în paralel cu discuţiile referitoare la salarizare până la rezolvarea inechităţilor de natură salarială, dar toate depind de votul pe care Parlamentul şi-l va asuma”, a spus Cătălin Trăistaru, la finalul întâlnirii, citat de Agerpres.

”Nu este un proiect asumat de Guvern”

Acesta a precizat că, în cazul în care în Parlament se va vota eliminarea pensiilor de serviciu, în instanţe se va ajunge la „întreruperea activităţii”. „Înseamnă că nu se va mai întreprinde niciun act de procedură şi niciun fel de activitate specifică funcţiei, asta înseamnă că registraturile vor fi închise, arhivele vor fi închise, iar procesele de judecată nu se vor desfăşura decât pentru cauzele urgente”, a explicat Trăistaru.

În ceea ce priveşte pensiile speciale, Trăstariu a spus că li s-a transmis că nu este un proiect asumat de Guvern. El a precizat că premierul a subliniat, în cadrul discuţiilor, necesitatea elaborării unui act normativ care să conducă la păstrarea pensiilor speciale doar în domeniile în care se justifică. Întrebat dacă premierul le-a transmis că liberalii nu vor susţine proiectul privind eliminarea pensiilor speciale, el a răspuns: „Domnul prim-ministru ne-a comunicat faptul că în programul de guvernare al PNL nu a fost inclusă o nouă lege a pensiilor sau eliminarea acestor pensii”.

