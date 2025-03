Von der Leyen anunță creșterea cheltuielilor de apărare în UE

Uniunea Europeană se pregătește să aloce fonduri suplimentare pentru apărare, pe fondul provocărilor de securitate generate de conflictul din Ucraina și de tensiunile tot mai mari de la granițele estice ale Europei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe X, în drum spre un summit desfășurat la Londra, că UE trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să investească masiv în industria de profil.

Ursula von der Leyen a subliniat că actualul context geopolitic impune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește securitatea europeană. De asemenea, ea și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina. „În drum spre Londra pentru a sublinia sprijinul continuu al Europei pentru Ucraina, care poate duce la o pace justă şi durabilă în Ucraina,” a declarat șefa Comisiei Europene.

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.

The path to peace is strength.

Weakness breeds more war.

We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.

