Vom trece Carpații pe autostradă. Cel mai mare tronson de autostradă din România va intra în construcție

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunţat că, cel târziu la începutul săptămânii viitoare, va fi semnat contractul pentru lotul de autostradă Cornetu – Tigveni (37,4 km). Acesta este cel mai important tronson rutier din România, crede Sorin Grindeanu. În opinia sa, acest contract pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 3 din Autostrada Sibiu – Piteşti va fi cel mai mare semnat de CNAIR, valoarea sa fiind de 5,32 miliarde de lei.

Pe traseul secţiunii Cornetu-Tigveni vor fi construite: 95 de poduri şi pasaje, un tunel cu două galerii independente în lungime de 1,7 km/ galerie, 2 noduri rutiere (Cornetu şi Văleni) şi un ecoduct în zona localităţii Călineşti.

„Eu cred că cel târziu la începutul săptămânii viitoare – eu i-am rugat pe colegii de la CNAIR să se întâmple acest lucru joi sau vineri – să semnăm şi cel mai mare contract pe care l-a semnat vreodată CNAIR, şi anume lotul 3 de la Autostrda Sibiu – Piteşti. (…) Ar fi prima traversare a Carpaţilor între regiunile istorice ale României”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a enumerat cauzele care duc la producerea unui număr foarte mare de accidente rutiere pe drumurile din România, Grindeanu este de părere că cea mai importantă problemă este legată de lipsa infrastructurii rutiere.

„Cauzele sunt multiple. Una dintre aceste cauze e dată de lipsa unei infrastructuri. (…) Acum ne aflăm într-o situaţie, să spunem, în care foarte multe proiecte demarează, sunt finanţate, există finanţare europeană, nu că asta n-ar fi existat şi în trecut, şi că n-am ştiut cum să cheltuim şi am tot fazat diverse proiecte, dar acum iată că sunt primele semne şi dacă îmi permiteţi, o să vi le spun, primele semne, spun eu, încurajatoare”, a explicat Sorin Grindeanu.

România are de cheltuit bani europeni pentru transporturi

Ministrul a mai spus că România trebuie să cheltuie fondurile europene pe care le-a primit pe fostul exercițiu bugetar, 2014 – 2021, înainte de sfîrșitul anului viitor. Din acest motiv s-a cerut o suplimentare a alocărilor financiare din fonduri europene, pentru transporturi.

„În primul rând, ar fi pentru prima dată când România şi-ar termina banii europeni pe fostul exerciţiu bugetar 2014-2021 şi am termina înainte de sfârşitul anului viitor când este deadline-ul, termenul limită, am termina undeva în mai-iunie, pe transporturi, aceşti bani. Tocmai de aceea noi am făcut o cerere de a se suplimenta pe ultimele luni sumele alocate din ceea ce nu cheltuie alte domenii din România. Şi tocmai de aceea am făcut această cerere undeva în jur de jumătate, încă jumătate miliard de euro, ca să putem să avem capacitatea să îi cheltuim până la sfârşitul anului viitor. Răspunsul este mai mult ca sigur pozitiv”, a completat ministrul social-democrat, conform antena3.ro.

Social-democratul a mai anunţat lansarea în licitaţie a contractelor pentru construirea celor trei loturi ale Autostrăzii Bacău-Paşcani, în lungime de 77,39 kilometri, şi o valoare totală de 5,858 de miliarde de lei, fără TVA.

Construcția tronsonului Cornetu-Tigveni

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins contestaţia împotriva câştigătorului desemnat de CNAIR pentru construirea ultimei secțiuni a Autostrăzii Sibiu-Pitești, Cornetu-Tigveni. Contractul, în valoare de 5,32 miliarde de lei (fără TVA) este finanţat din fonduri europene nerambursabile. Pe acest tronson vor fi construite 95 de poduri şi pasaje, un tunel cu două galerii independente în lungime de 1,7 km/ galerie, 2 noduri rutiere (Cornetu şi Văleni) şi un ecoduct în zona localităţii Călineşti.

În final, autostrada Sibiu-Piteşti va avea în total o lungime de peste 122 de km şi va asigura o legătură rutieră modernă cu reţeaua europeană de autostrăzi, pe Coridorul 4 Paneuropean.