Zelenski, replică umilitoare pentru Papa, după ce i-a cerut să capituleze

Volodimir Zelenski i-a dat replica Papei Francisc, după ce acesta i-a cerut să capituleze și să negocieze, cu Rusia, ieșirea din Război. Suveranul Pontif a vorbit despre războiul din Ucraina într-un interviu acordat unui post de televiziune elvețian.

Volodimir Zelenski a comentat declarațiile Papei Francisc care a îndemnat Ucraina să capituleze și să negocieze ieșirea din război cu Rusia. Președintele Ucrainei i-a transmis Suveranului Pontif că adevăraţii lideri spirituali sunt în prima linie. Aceștia ajută pe oamenii cu rugăciuni, vorbe şi fapte.

Președintele de la Kiev i-a transmis Papei că nu se poate negocia „între cineva care vrea să trăiască şi cineva care vrea să te distrugă”. El a arătat că la începutul războiului, în urmă cu doi ani, toți ucrainenii s-au ridicat pentru a se apăra. Volodimir Zelenski le-a mulțumit capelanilor care se află în prima linie spunând că protejează viața și umanitatea.

Președintele ucrainean le-a mulțumit preoților care sunt alături de țara sa și fac totul pentru ajuta, cu rugăciuni sau acțiuni directe. El a făcut referire la pereții albi ai bisericilor și a caselor ucrainene distruse de obuzele rusești. Totodată a transmis că nu Ucraina trebuie să oprească războiul ci acela care l-a pornit, adică Rusia.

Comentariile lui Volodimir Zelenski vin după ce Papa Francisc a îndemnat Kievul să capituleze și să negocieze ieșirea din război. Papa a acordat un interviu televiziunii publice elveţiene RTS. El a spus că ucrainenilor nu trebuie să le fie „ruşine să negocieze, înainte ca lucrurile să se înrăutăţească”.

Declarațiile papei nu au fost pe placul oficialilor de la Kiev care încearcă să reziste în fața Rusiei lui Vladimir Putin, în războiul declanșat în urmă cu doi ani. Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a replicat, la rându-i, înainte de Volodimir Zelenski.

În același discurs, președintele ucrainean a relatat detaliile unei conversații cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Președintele francez se confruntă cu o serie de critici după declarațiile privind posibilitatea trimiterii de trupe occidentale în Ucraina. Comentariile sale au fost dezaprobate de aliații NATO și exploatate propagandistic de Rusia.

Oficialul de la Kiev a subliniat că o pace mai rapidă înseamnă întărirea puterii de foc a Ucrainei, mai multe sisteme de apărare și artilerie care să fie folosite împotriva Rusiei. Ucraina a semnat de curând cu Franţa un acord bilateral de securitate.

Russian murderers and torture chambers are unable to march further into Europe because they are being held back by Ukrainians holding arms under the blue and yellow flag.

There used to be many white walls of houses and churches in Ukraine, but they have now been burned and… pic.twitter.com/PI5d5EPrY1

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2024