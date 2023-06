Volodimir Zelenski, mesaj tranșant după ce Progojin a oprit rebeliunea: „Lumea nu ar trebui să se teamă. Știm ce ne protejează”

Sâmbătă seara, reprezentanții lui Aleksandr Lukașenko au anunțat că s-a făcut o propunere către grupul de mercenari Wagner, iar aceștia ar fi acceptat-o. La scurt timp după aceste declarații, Evgheni Prigojin a anunțat că a oprit marșul luptătorilor săi către Moscova.

Primul care a reacționat la aceste noutăți din Rusia a fost președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta a susținut că evenimentele petrecute astăzi au arătat lumii întregi că liderii din Rusia nu pot controla nimic. Mai mult decât atât, oficialul ucrainean susține că nimeni nu trebuie să se teamă, ci că fie uniți pentru a se proteja.

„Astăzi, lumea a văzut că șefii Rusiei nu controlează nimic. Nimic. Haos total. Absența totală a oricărei previzibilități.

În primul rând, lumea nu ar trebui să se teamă. Știm ce ne protejează. Unitatea noastră.

Ucraina va putea cu siguranță să protejeze Europa de orice forță rusă și nu contează cine le comandă. Vom proteja. Securitatea flancului estic al Europei depinde doar de apărarea noastră.

Soldații ucraineni, tunurile ucrainene, tancurile ucrainene, rachetele ucrainene sunt tot ceea ce protejează Europa de asemenea marșuri pe care le vedem astăzi pe teritoriul Rusiei. Și când cerem să ne dea avioanele F-16 sau ATACMS, ne îmbunătățim apărarea comună. Apărare adevărată”, este o parte din mesajul postat de Volodimir Zelenski pe Twitter.

Președintele Ucrainei susține că „este timpul ca toată lumea din lume să spună sincer că toate acțiunile criminale ale Rusiei împotriva Ucrainei au fost și sunt neprovocate. Și toți trebuie să ne concentrăm exclusiv pe prioritățile noastre comune de securitate. NATO nu este doar un cuvânt sau un set de promisiuni formale. Acestea sunt garanții de încredere pentru toată lumea că pacea nu va fi distrusă. Fără Ucraina, astfel de garanții sunt fără valoare. Deja în iulie, la summitul de la Vilnius, este o șansă istorică pentru decizii reale fără a privi înapoi la Rusia. Orice națiune care se învecinează cu Rusia susține acest lucru”.

Volodimir Zelenski a vorbit și despre viitorul Ucrainei, precizând că vor continua să își apere țara și libertatea. El a scris că victoria este a Ucrainei și nu a Rusiei.

„Ce vom face noi, ucrainenii?

Ne vom apăra țara. Ne vom apăra libertatea. Nu vom tace și nu vom fi inactivi. Știm cum să câștigăm – și se va întâmpla. Victoria noastră în acest război.

Și voi, rușilor, ce veți face?

Cu cât trupele voastre stau mai mult pe pământul ucrainean, cu atât vor aduce mai multe devastări în Rusia. Cu cât această persoană se află mai mult în Kremlin, cu atât vor fi mai multe dezastre”, a mai scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

