Economie Cum arată mașina electrică de 20.000 de euro, care va fi lansată de Volkswagen. Foto







Volkswagen intenționează să își direcționeze viitoarea strategie de vânzări în Europa, cu un automobil electric, care va avea un preț de 20.000 de euro și care va fi disponibil pe piață în 2027. Potrivit declarațiilor directorului mărcii, pentru a atinge acest preț, compania germană va trebui să reducă costul bateriilor utilizate în producția vehiculului.

Dotările noilor automobile electrice Volkswagen

Acest vehicul va reprezenta primul model Volkswagen dotat cu un sistem software dezvoltat prin intermediul unei societăți mixte înființate de Volkswagen împreună cu producătorul american de automobile electrice Rivian. Sistemul va necesita un număr redus de unități de control și cabluri, ceea ce va contribui la scăderea greutății și va simplifica procesul de producție al vehiculului.

Volkswagen plănuiește să lanseze până în 2027 opt noi modele electrice accesibile, printre care se numără și un model denumit ID.2. Modelul va avea un preț de aproximativ 25.000 de euro. Acesta urmează să fie disponibil pe piață în acest an.

Renault își ajustează strategiile pentru a face față concurenței pe piața europeană

În prezent, în Europa, există doar câteva automobile electrice cu un preț sub 20.000 de euro, precum Dacia Spring și Leapmotor T03. Totuși, în acest an, sunt așteptate lansarea a 11 noi modele electrice, fiecare cu un preț de sub 25.000 de euro. Printre acestea se numără Renault R5, Fiat Grand Panda și Hyundai Inster.

Negocierile dintre Renault și Volkswagen pentru a colabora la producerea unei versiuni electrice accesibile a modelului Renault Twingo s-au încheiat fără succes anul trecut. Astfel, Renault va lansa singur acest model în 2026.

Volkswagen se află în plin proces de ajustare a capacităților de producție și a reducerii cheltuielilor. Scopul principal este de a sprijini investițiile în dezvoltarea unor automobile electrice accesibile. Această abordare vine într-o perioadă în care compania germană se confruntă cu presiunea creșterii concurenței din partea producătorilor chinezi, amenințându-i cota de piață.