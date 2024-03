Vladimir Putin, vot la alegerile prezidențiale din Rusia. Incidente violente în timpul scrutinului. Video

Vladimir Putin și-a exercitat datoria de cetățean al Federației Rusiei. Liderul de la Kremlin a votat pentru viitorul președinte al Rusiei. În spațiul public au apărut videoclipuri care îl înfățișează pe președintele rus cum se îndreaptă spre computerul din biroul său. Biroul de unde a și trimis votul electronic. Ulterior, Putin a zâmbit în timp ce și-a salutat susținătorii.

Alegerile prezidențiale din acest an sunt marcate de o premieră. Și anume: introducerea votului electronic. Sistemul funcționează în aproximativ o treime din circumscripțiile din Rusia. Consiliul Federației Ruse, Camera superioară a Dumei de Stat a desemnat ca alegerile prezidențiale să înceapă pe 17 martie.

După care, Comisia Electorală Centrală a Rusiei (CEC) a completat decizia demnitarilor ruși cu o altă hotărâre prin care a anunțat că scrutinul se va desfășura pe durata a trei zile, în intervalul 15-17 martie.

Cu toate acestea autoritoțile din Rusia au raportat incidente grave în timpul procesului electoral. Alegătorii au vărsat colorant verde în urnele de vot. Pe cale de consecință, CEC a cerut măsuri suplimentare de securitate în regiunile Rostov din sudul Rusiei și în republica Karaciaievo-Cerkessia.

Ella Pamfilova, șefa Comisiei Electorale a declarat că persoanelor care au vărsat colorant li s-au promis anumite sume de bani. Ulterior, în regiunea Rostov, forțele de ordine a deschis un dosar de cercetare penală pe numele unui bărbat în vârstă de 62 de ani. Individul riscă până la cinci ani de închisoare.

