Încep alegerile prezidențiale în Rusia. Vladimir Putin vrea să-și mobilizeze cetățenii

Cu o zi înainte de alegerile din Rusia, Vladimir Putin s-a adresat națiunii, încurajând populația să dea dovadă patriotism și să vină să-și exprime votul. Secțiile de votare vor fi deschise de vineri, 15 martie, iar rezultatul final al alegerilor va fi anunțat duminică, 17 martie.

În discursul său, Putin a făcut trimitere la democrație, menționând că e a opta oară când au loc alegerile prezidențiale din Rusia. Asta, a spus liderul de la Kremlin, arată inviolabilitatea principiului organizării de alegeri regulate, iar rezultatul va afecta direct dezvoltarea țării în următorii ani.

„Acesta este un eveniment important cu mize mari și, în calitate de șef al statului în funcție, cred că este necesar să vă adresez astăzi. Aș dori să subliniez că poporul este singura sursă de putere din țara noastră!

Această prevedere legală cheie este consacrată în Constituție. Înseamnă că numai voi, cetățenii Rusiei, determinați viitorul Patriei”, a declarat Vladimir Putin.

Putin a declarat că cetățenii ruși nu doar își vor exprima votul, ci își vor afirma ferm voința și aspirațiile, precum și angajamentul lor personal în viitorul țări, deoarece alegerile din Rusia reprezintă un pas înainte către acest viitor.

Președintele rus s-a arătat încrezător că cetățenii își dau seama că țara lor trece printr-o perioadă dificilă și se confruntă cu provocări formidabile în aproape toate domeniile.

Astfel, pentru ca ei să poată să continue să le abordeze cu demnitate și să le depășească cu succes, este necesar să rămână uniți și să aibă încredere în ei înșiși, a mai punctat Vladimir Putin.

„Am dovedit că putem rămâne împreună în timp ce apărăm libertatea, suveranitatea și securitatea Rusiei, ne susținem valorile, tradițiile, istoria și cultura și acționăm în conformitate cu ceea ce ne spun conștiința, adevărul și dreptatea.

Avem propria noastră viziune asupra tipului de țară pe care ne dorim și cum ar trebui să o construim și ce planuri ar trebui să realizăm. Astăzi, este extrem de important să nu ne abatem de la această cale, să realizăm ceea ce ne-am propus și să ne îndeplinim obiectivele ambițioase”, a mai spus liderul de la Kremlin.

Potrivit acestuia, multe depind de fiecare dintre voi în următoarele zile.

În continuare, Putin a declarat că participarea la alegeri este o manifestare a patriotismului. Iar acest lucru, spune el, este bine înțeles de locuitorii din Donbas și Novorossiya. Aceștia, în cele mai grele circumstanțe, au votat în timpul referendumurilor pentru unitatea cu Rusia și își vor alege și acum.

„Militarii noștri din prima linie vor vota și ei. Ei dau dovadă de curaj și eroism, ne apără Patria și participă la alegeri pentru a da un exemplu pentru noi toți.

Este imperativ să ne confirmăm unitatea și hotărârea de a merge înainte împreună. Fiecare vot al tău este valoros și important. Așadar, vă îndemn să vă exercitați dreptul de vot în următoarele trei zile. Secțiile de votare se vor deschide peste tot, în fiecare oraș, oraș și sat al țării noastre mari”, se mai arată în mesaj.

În continuarea discursului său pentru națiune, Vladimir Putin a numit poporul rus ca o mare familie, căreia îi pasă de țara ei.

De asemenea, acesta a promis o Rusie prosperă, așa cum și-o dorește orice cetățean.

„Prieteni, noi toți, poporul multietnic al Rusiei, suntem o mare familie. Ne pasă și ne facem griji pentru țara noastră natală. Vrem ca ea să înflorească, să fie puternică, liberă și prosperă. Ne dorim ca nivelul de viață și calitatea vieții să se îmbunătățească. Și așa va fi. Vom face totul exact așa cum ne dorim.

Așadar, vă rugăm să veniți la secțiile de votare și să vă clarificați poziția civică și patriotică, să votați pentru candidatul ales de dumneavoastră. și pentru viitorul prosper al iubitei noastre Rusii”, a spus Putin despre alegerile prezidențiale din Rusia.

🇷🇺JUST IN: Vladimir Putin's address to Russian citizens before the upcoming presidential elections. (English subtitles) pic.twitter.com/fqOYAUA0Yp

— Aussie Cossack (@aussiecossack) March 14, 2024