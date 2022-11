Vladimir Putin, umilit de aliații din fosta URSS. Situația delicată în care a fost pus de premierul Armeniei. Video

Vladimir Putin a devenit nefrecventabil chiar și pentru aliații de mai ieri, din cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC). Aceasta este o alianță militară formată de Rusia împreună cu mai multe state foste sovietice.

Liderii țărilor membre au avut o reuniune la Erevan, în Armenia, unde Vladimir Putin a fost tratat ca un paria. În fotografia de grup, realizată în debutul întâlnirii, mai toți liderii statelor foste sovietice iau distanță. Cel mai vizibil o face premierul armean Nikol Pașinian, care se distanțează de Vladimir Putin, lăsându-l izolat.

Iar imaginile cu premierul armean, care ia distanță de Putin au devenit virale pe rețelele de socializare.

Vladimir Putin rămâne izolat, în centru, în vreme ce restul liderilor sunt grupați de-a dreapta și de-a stânga sa. Aceasta indică o răcire a relațiilor din interiorul alianței militare.

Oh my. Look at the prime minister of Armenia Pashinyan going out of his way to stand as far as possible from Putin. And Putin knows it, too. Insult to the injury, this is at the gathering of the supposedly Russia-led security bloc. pic.twitter.com/KNCWjKNAHV

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) November 23, 2022