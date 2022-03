Vladimir Putin, trădat din interior! Lovitura primită în plin război. Fondatorul rus al Telegram, promisiune pentru ucraineni

Născut în Rusia, Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul platformei de mesagerie Telegram și fondatorul site-ului rus de socializare VK, și-a reiterat angajamentul față de confidențialitatea utilizatorilor ucraineni într-un mesaj.

Durov a scris pe canalul său Telegram despre cum a fost forțat să părăsească VK și Rusia după ce nu s-a conformat cu o agenție de informații rusă și că oricine pune la îndoială angajamentul aplicației față de confidențialitate a greșit.

Anterior, co-fondatorul Signal, Moxie Marlinspike, a postat pe Twitter că a fost surprinzător faptul să afle că utilizatorii din Ucraina se bazează încă pe Telegram și și-a exprimat îngrijorări cu privire la confidențialitatea acestuia. În replică, Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul platformei de mesagerie Telegram a declarat:

În urmă cu nouă ani, eram directorul general al VK, care era cea mai mare rețea socială din Rusia și Ucraina. În 2013, agenția de securitate rusă, FSB, a cerut să le furnizez datele private ale utilizatorilor ucraineni de pe VK care protestau împotriva unui președinte pro-rus.

Am refuzat să dau curs acestor cerințe, pentru că ar fi însemnat o trădare a utilizatorilor noștri ucraineni. După aceea, am fost concediat de la compania pe care am fondat-o și am fost nevoit să părăsesc Rusia. Mi-am pierdut compania și casa, dar aș face-o din nou – fără ezitare. Zâmbesc cu mândrie când am citit postarea mea VK din aprilie 2014, care arată comenzile scanate de la FSB și răspunsul meu înregistrat, a scris el.