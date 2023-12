Putin, cu capul descoperit pe ger. Comuniștii cer biciuirea responsabililor

Vladimir Putin stârnește îngrijorare în rându politicienilor comuniști, de opoziție, din Rusia. Dar nu pentru măsurile sale dictatoriale, nici pentru prelungirea războiului cu Ucraina. Comuniștii sunt îngrijorați pentru că Putin umblă cu capul descoperit în frig. În opinia lor, acest lucru i-ar putea afecta starea de sănătate, ceea ce nu este de dorit în vreme de război.

Zilele trecute, Putin a vizitat un șantier naval ca să asiste la punerea în funcţiune a noilor submarine nucleare. A fost o vizită menită să evidențieze puterea nucleară a Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. Vladimir Putin a apărut la această vizită cu capul descoperit, deși temperaturile erau foarte scăzute.

În acest context, liderul partidului comunist, de opoziție, l-a admonestat pe Vladimir Putin în public. E drept, nu a făcut-o direct ci vorbind despre altă persoană. Ghennadi Ziuganov, șeful comuniștilor ruși, a spus, la o întrevedere cu șeful de la Kremlin, că cine i-a permis să iasă afară pe ger fără căciulă merită biciuit.

