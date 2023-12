Rusia lansează primul vehicul electric: Este cea mai urâtă mașină făcută vreodată.

Rusia își va lansa propriul model de mașina electrică. Intitulat Amber, noul prototip vrea să fie un competitor pentru modelul european MINI. Mașina ar urma să fie produsă la uzinele rusești Avtotor.

Rusia a anunțat că va produce pentru început 50.000 de unități anual la uzinele companiei Avtotor. Bugetul alocat pentru dezvoltarea designului autoturismului electric compact a fost de 480 de milioane de ruble, echivalentul a 4,8 milioane de euro. Alte 4,2 milioane de euro au fost investite în crearea laboratorului de testare a vehiculelor.

Acționarul principal al producătorului rus de autotursime Atotor, Vladimir Scherbakov a tranmis că proiectul include trei tipuri de vehicule compacte. Astfel, se vor produce trei versiuni destinate tinerilor, familiilor și una ehipată pentru persoanele cu dizabilități. Formatul mașinii ar urma să aibă un stil european similar cu cel al turismelor MINI.

Absolut toate elementele principale ale vechicului electric, motor, invertor, baterii sau plăci de control au fost fabricate în Rusia. Inginerii de la Institutul Politehnic din Moscova au menționat că mașin electrică ar urma să fie „compactă și accesibilă”. În plus, bateria poate fi închiriară și nu cumpărată. Mai mult pentru fabricarea caroseriei rușii nu vor folosi o tehnologie costistitoare.

Anterior Operațiunii Speciale de Eliberare, uzina Avtotor din Kaliningrad asambla autoturisme BMW, KIA și Hyundai. Dar, fotografiile postate de producătorul rus de autoturisme a generat o adevărată isterie în mediul online. Amber nu este pe placul automobiliștilor din Rusia.

