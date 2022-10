Vladimir Putin se antrenează pentru război. Cum a fost surprins liderul de la Kremlin

Vladimir Putin a vizitat joi o unitate de antrenament pentru trupele mobilizate și a fost filmat trăgând cu o pușcă cu lunetă. El și-a verificat soldații care merg la război și s-a antrenat împreună cu ei. Liderul de la Kremlin a fost însoțit în drum spre Riazan, la sud-est de Moscova, de ministrul apărării Serghei Șoigu , care l-a informat despre modul în care sunt instruiți militarii.

El a fost surprins în timp ce trăgea cu o puşcă cu lunetă. În următorul videoclip, Vladimir Putin este văzut stergându-şi praful de pe palton, după care bate un soldat pe umăr și îi urează noroc.

Vizita la Riazan a avut loc la o zi după ce președintele Rusiei a declarat legea marțială în cele patru regiuni ucrainene ocupate, pe care Rusia le-a anexat luna trecută. Kremlinul a declarat că Putin vrea să arate că este preocupat de armata sa.

În filmări, mai exact în spatele lui Putin, se vede și un bărbat în civil care poartă „servietă nucleară”, ce face parte din sistemele automate de comandă și control ale forțelor nucleare strategice ruse (Kazbek). Liderul de la Kremlin este mereu însoțit de aceasta, potrivit Sky News.

#RussiaIsLosing so badly that #Putin had to take some immediate and very serious actions and I am not bluffing. #Oprussia #RussiaisATerroistState 1/2 pic.twitter.com/hHAy5jEr6Z

— Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) October 20, 2022