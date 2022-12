Vladimir Putin schimbă tactica. Ce le-a cerut conducătorilor armatei responsabili de invazia în Ucraina

Rusia a schimbat din nou tactica pe frontul de luptă din Ucraina. Dronele și rachetele nu mai sunt lansat din Crimeea ocupată, ci din regiunea Krasnodar care se află pe teritoriul Rusiei, se arată în ulitma evaluare realizată de Ministerul britanic al Apărării. Ultimele atacuri ale Rusiei au vizat infrastructura energetică vitală a Ucrainei.

Potrivit sursei citate, Vladimir Putin a luat această decizie pentru că se teme de o contraofensivă a armatei ucrainene. Liderul de la Kremlin crede că autoritățile de la Kiev vor avea rețineri în a lansa atacuri care să vizeze obiective aflate pe teritoriul Rusiei.

Vladimir Putin este clar îngrijorat de situația de pe front. Liderul de la Kremlin s-a deplasat vineri la sediul statului major unde a purtat discuții cu comandanții responsabili de desfășurarea „operațiunii speciale“ din Ucraina.

Potrivit unui comunicat de presă al Kremlinului, liderul rus a petrecut o zi întreagă cu generalii și le-a cerut imperativ să găsească soluții pe termen scurt și mediu pentru a câștiga războiul.

„Îi vom asculta pe comandanții din fiecare direcție operațională și aș dori să aud propunerile privind acțiunile noastre imediate și pe termen mediu”, a spus Vladimir Putin în cadrul întâlnirii, potrivit stiripesurse.ro.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction.

