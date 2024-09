Rusia strânge legăturile cu China. Proiect militar secret dezvoltat de cele două țări

Vladimir Putin a aprobat un proiect militar care este dezvoltat, în comun, cu China comunistă. Cele două țări dezvoltă un program de producție a dronelor militare cu rază lungă de acțiune.

Armele dezvoltate prin programul comun ar fi destinate utilizării în războiul pe care Rusia îl duce în Ucraina. În acest război Putin se bazează pe armament primit din Iran și Coreea de Nord, dar și pe tehnologia chineză.

Rusia dezvoltă în program de producție de arme în colaborare cu China comunistă. Obiectivul principal este de a produce drone de luptă cu rază lungă de acțiune, pe care Vladimir Putin vrea să le folosească în Ucraina. Informația a fost dezvăluită de două surse dintr-un serviciu de informații european, pentru Reuters. Agenția de presă a analizat și o serie de documente care confirmă proiectul.

Din partea Rusiei lui Vladimir Putin, proiectul este implementat de IEMZ Kupol, o filială a companiei ruse de stat de armament Almaz-Antey. Compania a testat în zbor, în China, un nou model de dronă numit Garpiya-3 (G3).

Aparatul ar fi fost dezvoltat cu ajutorul specialiștilor locali, potrivit unui raport trimis Ministerului rus al Apărării. Este unul dintre documentele consultate de jurnaliștii Reuters. Materialul consultat prezintă activitatea desfășurată de filiala IEMZ Kupol.

Într-o actualizare ulterioară, a raportului către Ministerul Apărării, Kupol a relatat că a reușit să producă drone, inclusiv G3, la scară largă, la o fabrică din China. Armele vor putea fi utilizate în războiul pe care Vladimir Putin îl duce în Ucraina. Kupol a primit șapte drone militare din China, inclusiv două G3, la sediul său din Izhevsk. Acest lucru este confirmat de două facturi trimise către Kupol de o firmă rusă care servește ca intermediar.

Reprezentanții Kupol, ai Almaz-Antey și ai Ministerul rus al Apărării nu au răspuns la solicitările de comentarii solicitate de Reuters. Vladimir Putin are interes, la fel ca și China, ca acest program să nu fie dezvăluit

Pe de altă parte, China evită un răspuns direct. Ministerul de Externe de la Beijing a declarat pentru Reuters că nu are cunoștință de un astfel de program. Oficialii chinezi au precizat că țara are măsuri stricte de control privind exportul de drone sau vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Beijingul a negat în repetate rânduri că firmele chineze ar fi furnizat Rusiei arme pentru a fi utilizate în Ucraina. Oficialii chinezi au precizat că țara lor rămâne neutră. Ministerul de Externe a declarat că poziția Chinei prezintă un contrast cu alte națiuni care au „standarde duble privind vânzările de arme”. Acestea ar reprezenta „combustibil la flăcările crizei ucrainene”. China nu face referire la intențiile lui Vladimir Putin.

