Vladimir Putin, prima reacție după tragedia din Moscova. Rușii sunt în stare de șoc

Vladimir Putin a avut o primă reacție după atacul terorist soldat cu 60 de victime, dintr-o sală de spectacole din Moscova. Reales de curând, dictatorul de la Kremlin a mulțumit autorităților pentru intervenție.

Forțele speciale rusești au intervenit cu întârziere în cazul atacului de la Crocus City Hall, după aproximativ o oră de la primele împușcături. Acest lucur a fost relatat inclusiv pe conturile Telegram apropiate serviciilor secrete. Iar acest lucru a ridicat o serie de semne de întrebare în legătură cu implicarea Kremlinului.

Dictatorul de la Kremlin a fost pus la curent în timp real cu evoluția situației din sala de spectacol. În atacul terorist din Rusia au murit 80 de persoane, iar alte 115 au fost rănite.

Vladimir Putin le-ar fi urat însănătoşire grabnică tuturor celor răniţi şi ar fi mulţumit personalului medical, conform vicepremierului Federaţiei Ruse, Tatiana Golikova, informează agenţia TASS.

Golikova a adăugat că acum este necesar să se monitorizeze îndeaproape starea pacienţilor şi să se ofere asistenţă în timp util.

#Russia 🇷🇺: Ministry of Internal Affairs and Federal Security Service (#FSB) recovered weapon and ammo from #ISIS militants in #Crocus City Hall in #Moscow.

Very interestingly a rare early variant (Gen 1) modern AK-12 assault rifle and 5.45x39mm magazines & ammo were seized. pic.twitter.com/7kLeVPsLq4

— War Noir (@war_noir) March 23, 2024