Vladimir Putin le-a făcut aliaților săi un cadou neașteptat. Președinta Maia Sandu nu a avut parte de acest tratament

Situația a fost observată inițial de jurnalistul Max Seddon. El se află la conducerea redacției de la Moscova a cotidianului Financial Times. Cadourile lui Vladimir Putin ar fi fost făcute în contextul unor tensiuni fără precedent în rândul Comunității Statelor Independente (CSI) cauzate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, dar și din cauza conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan.

On the second day of Christmas, Vladimir Putin gave leaders at the CIS summit nine golden rings

No word of the seven swans a-swimming, etchttps://t.co/rlRT3u7IRW pic.twitter.com/7eaRPY1ftC

— max seddon (@maxseddon) December 27, 2022