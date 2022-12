Cristina Spătar a fost cerută în căsătorie. Prima imagine cu vedeta după ce a spus „Da”

Cristina Spătar a trecut printr-un divorț dureros în urmă cu doar câțiva ani, însă, acum, la 50 de ani, aceasta și-a refăcut viața și a fost cerută în căsătorie în Dubai. Vedeta a fost reticientă la începutul relației, dar și-a dat seama că el este bărbatul de care are nevoie.

Ea a recunoscut că nu a mai stat pe gânduri și că a spus „Da”. Cristina Spătar le-a arătat fanilor și o fotografie cu un bachet mare de flori și inelul de logodnă, chiar din locul în care s-a întâmplat magia, Dubai.

„Am spus da.”, a scris ea în dreptul fotografiei, alături de care a pus un emoji sub formă de inimă. Totodată, fanii au reacționat numaidecât: „Felicitări, Cristina. Să fie cu multă iubire.”, „Doamne ajută. Să fii sănătoasă și fericită.”, „Meriți tot ce e mai bun!”, „Felicitări, să fie într-un ceas bun!”

Cu cine s-a iubit Cristina Spătar

Cu toate astea, Cristina Spătar își ține iubitul departe de lumina reflectoarelor. Ea s-a mai iubit și cu Tibi Vărzaru după divorțul de soțul ei. Acesta este mai mic decât ea cu 21 de ani, iar relația dintre ei, care a durat patru ani, a început la scurt timp după separarea de Alin Ionescu.

„Pe Tibi l-am cunoscut înainte de divorț cu două luni. Îi făceam publicitate la afacerea lui. Imediat după divorț, el m-a curtat, a fost omul potrivit la locul potrivit. Nu simt diferența de vârstă dintre noi. Trăiesc clipa și nu-mi fac planuri de viitor. Are o relație bună cu copiii, îi ajută la lecții, e apropiat de vârsta lor. I-am cunoscut și părinții, mă înțeleg foarte bine cu ei.

El și-ar dori căsătoria, eu sunt reticentă însă. Am făcut 48 ani, el are 27 de ani, am avut experiența pe care am avut-o la primul mariaj, mi-a ajuns.Tibi m-a susținut moral, dacă nu era el, clacam. A fost o lovitură la care nu mă așteptam.”, explica Cristina în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu mai bine de un an de zile.