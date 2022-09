Vladimir Putin, în impas. A rămas fără rezerve. Imaginea care spune totul despre armata rusă din regiunea Harkov. Foto

Soldații ruși se plâng de ofensiva puternică a Forțelor Armate ale Ucrainei, de lipsa muniției și a echipamentelor. Din cauza lipsei de logistică, se retrag într-o manieră dezorganizată. Bicicletele și scuterele luate de la populația locală sunt folosite pentru a părăsi pozițiile de luptă. Mulți soldați merg pe jos”, se arată în raport.

În acest context, o hartă despre care se crede că a fost scursă chiar de comandanții ruși din regiunea Harkov aflată în estul Ucrainei pare să confirme totul şi să sugereze că armata rusă a rămas fără rezerve în contextul în care forțele armate ucrainene au declanșat o contraofensivă aici și în Herson.

Harta operațională folosită de trupele rusești din Harkov a fost publicată pe un canal de Telegram din Rusia numit Zа (V)Побѣду („Înspre (V) Victorie”), aceasta fiind însoțită de o relatare incriminatorie privind transferarea trupelor de aici înspre Herson, unde Kievul a declanșat săptămâna trecută deja cunoscuta contraofensivă din sudul țării.

Situația a fost remarcată de analistul militar și cercetătorul independent Chris Owen pe pagina sa de Twitter, acesta obținând și o traducere a postării făcute de ruși:

„Pentru a înțelege cum ucrainenii au îndrăznit să facă o asemenea mutare îndrăzneață în Harkov, voi explica cu un exemplu foarte clar. Există o pădure în apropierea satului Dovhenke – „elefantul” – după cum se face referire la ea în mod convențional.

Înainte de redesfășurarea de trupe acest elefant era apărat de Brigada 36 de Infanterie Motorizată, care face parte din Armata 29 de Arme Combinate. Gruparea militară estică a fost înlăturată și redesfășurată în Sud. Prin urmare, Brigada 36 la fel. Ei au părăsit ‘elefantul’ și au fost înlocuiți de…ucraineni”.

9/ [Here is the same area from a Google satellite image.] pic.twitter.com/2WvBg1SWBj

