Valdimir Putin, umilit de omul lui Zelenski: „Ce anume îi poate împiedica pe ruși să exporte cereale și să-și îndeplinească obligațiile”

Consilierul președintelui ucrainean Zelenski a făcut aceste comentarii pentru Reuters după ce liderul rus Vladimir Putin a spus că va discuta despre modificarea acordului pentru a limita țările care pot primi transporturi de cereale. Mai exact, Vladimir Putin a spus că va analiza „limitarea destinațiilor pentru exporturile de cereale și alte alimente” și că va discuta ideea cu președintele Turciei Tayyip Erdogan, care a ajutat la negocierea acordului de deblocare a exporturilor din porturile sudice ale Ucrainei în iulie.

Mihailo Podoliak, consilier al şefului cancelariei prezidenţiale ucrainene, a declarat că afirmaţiile liderului rus, Vladimir Putin, despre o posibilă restricţionare a exportului de cereale din Ucraina sunt nefondate, deşi absolut previzibile.

Potrivit consilierului, este vorba despre o nouă încercare a autorităților ruse de a obţine prin şantaj ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.

„Şantajul energetic, nuclear, în domeniul migrației sau cerealelor și orice alte forme de șantaj direct apar periodic în retorica publică a primelor persoane din Federația Rusă atunci când ceva nu merge în mod clar conform planului și trebuie să oprească prin frică Ucraina și comunitatea internațională. Prin urmare, declarațiile de miercuri despre încetarea ”acordului cerealelor” sunt total nefondate, dar, în același timp, absolut previzibile, fiindcă nu există deloc o bază obiectivă pentru astfel de acțiuni sau declarații”, a declarat Podoliak.

Acesta a subliniat că Ucraina, precum și mediatorii Turcia și ONU, respectă cu strictețe obligațiile pe care și le-au asumat în cadrul „inițiativei cerealelor”.

Ukraine continues to save the world with its grain. In addition to previous ships with 🇺🇦 grain for Africa, 28,600 tons of 🇺🇦 wheat will arrive in Somalia in the coming weeks. In this country, due to the war of the RF against 🇺🇦, the UN predicted a famine by the end of this year.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022