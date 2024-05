Putin, la depunerea jurământului: A conduce Rusia este o datorie sacră

Vladimir Putin a depus marţi jurământul pentru al cincilea mandat de preşedinte al Federaţiei Ruse, cu o durată de şase ani, într-o ceremonie boicotată de SUA şi de multe ţări ale Uniunii Europene din cauza războiului din Ucraina,.

Într-o ceremonie oficială organizată la Marele Palat al Kremlinului, Putin a jurat cu mâna dreaptă pe un exemplar al Constituţiei pe care a modificat-o în 2020 pentru a elimina obstacolul legal care îl împiedica să continue la putere.

"În exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Federaţiei Ruse, jur să respect şi să protejez drepturile şi libertăţile omului şi ale cetăţeanului, să respect şi să apăr Constituţia Federaţiei ruse, să protejez suveranitatea şi independenţa, securitatea şi integritatea statului, să slujesc cu fidelitate poporul", a declarat Putin, în prezenţa şefilor Dumei (camera inferioară a parlamentului rus) şi Consiliului Federaţiei (Senatul).

A conduce Rusia este ''o mare onoare, o responsabilitate şi o datorie sacră", a spus Vladimir Putin în intervenţia scurtă care a urmat depunerii jurământului. El le-a promis ruşilor că vor învinge ''împreună'' şi vor ieşi ''mai puternici dintr-o perioadă dificilă'', în plin conflict militar cu Ucraina. ''Suntem un popor unit şi mare şi împreună vom depăşi toate obstacolele. Împreună vom câştiga'', a afirmat Putin. Totuşi, el a adăugat că Moscova nu exclude dialogul cu Occidentul, însă a precizat că el trebuie să se desfăşoară de pe poziţii de egalitate.

Liderul rus a mai afirmat că ţara sa este deschisă faţă de dezvoltarea relaţiilor cu alte ţări, pe care le-a descris drept ''majoritatea lumii''. ''Sistemul de stat din Rusia trebuie să fie rezistent la orice ameninţări şi provocări'', a accentuat Vladimir Putin.

Pentru a rămâne la putere, Vladimir Putin a modificat Constituţia rusă în urmă cu câţiva ani. După încheierea mandatului în 2030, el va putea candida din nou, pentru încă un mandat ce se va încheia în 2036, atunci când liderul rus va avea 83 de ani.

Vladimir Putin nu va avea prea mulți invitați din statele occidentale la ceremonia de învestire, pentru noul mandat. Majoritatea liderilor europeni și ai Statelor Unite nu vor participa la evenimentul de la Kremlin.

Invazia din Ucraina, declanșată în 2022, l-a transformat pe dictatorul de la Kremlin într-un personaj nefrecventabil. S-a întâmplat pe măsură ce războiul s-a prelungit, iar armata rusă a comis atrocități în zonele ucrainene ocupate. Liderii occidentali au refuzat, cu unele excepții, să mențină relații cu Moscova.

Dictatorul de la Kremlin și-a obținut noul mandat de președinte în urma unui scrutin controversat. Contracandidații lui Vladimir Putin au fost eliminați de organismele electorale controlate de stat. În cursă au fost lăsați doar politicieni lipsiți de șansă, iepuri, cum se numesc. Mai mult, în perioada alegerilor, a fost ucis, într-un lagăr al gulagului siberian, cel mai important adversar al dictatorului, Aleksei Navalnîi.

În acest context, liderii occidentali au ales să nu dea curs invitației la ceremonia de învestire, pentru un nou mandat, a dictatorului. Statele Unite şi majoritatea naţiunilor din Uniunea Europeană vor boicota evenimentul din Rusia. Este de așteptat ca Franţa şi alte câteva state UE să trimită un emisar care va asista la depunerea jurământului de către Vladimir Putin. Cei care vor participa au ignorat un apel la boicot, din partea Kievului.

Răspunsul diplomatic diferit al puterilor occidentale a subliniat diferenţele privind modul în care trebuie tratat dictatorul, conform Reuters. Anumite state nu vor să rupă relațiile cu totul, în ciuda războiului pe care l-a declanșat în Ucraina.

