Vladimir Putin ar primi rapoarte false de pe frontul din Ucraina. Până și unele fotografii au fost trucate

Mai mulți soldați și ofițeri ruși, aflați pe front, au declarat că Vladimir Putin primește, cel mai probabil, rapoarte cu informații false în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Analistul militar Chris Owen explică, într-o analiză că, de multe ori, ofițerii își mint superiorii când vine vorba despre operațiunile militare. Pe lângă informările scrise sau telefonice, autoritățile de la Kiev cer și fotografii de pe front. De multe ori și acestea sunt trucate.

Fostul parașutist rus Pavel Filatiev spune că „sistemul de rapoarte foto a devenit atât de răspândit în armată din cauza faptului că comandamentul ascunde problemele”.

Gleb Irisov, un fost locotenent al Forțelor Aeriene Ruse, a povestit că, în realitate, comandanții ruși organizează mai puține exerciții decât ar trebui și maschează numărul lor ca să poată fura resursele care le sunt alocate din bugetul armatei.

Un soldat rus a povestit cum sunt trucate imaginile. „Ajungeam la un poligon și stăteam cu arma în mână îndreptată spre o țintă. Imediat după ce erai fotografiat erai liber să pleci”, a povestit Daniil Frolkin.

Un alt soldat, Viktor Șîaga, fost infanterist, a povestit cum, într-un raport trimis la Moscova, se scria că opt elicoptere au fost trimise să susțină un atac al forțelor terestre. În realitate, doar două au decolat, deoarece restul erau stricate sau nu aveau combustibil. Operațiunea a fost anunțată apoi ca un succes, dar realitatea a fost alta.

„Doar unul dintre elicoptere a tras cu succes asupra obiectivului. Nu a lovit toate țintele. De fapt 80% din ținte nu au fost lovite. Însă comandantul acestei operațiuni a raportat superiorilor săi că toate țintele au fost lovite”, a spus militarul.

Soldații unității din care acesta făcea parte au suferit pierderi grele după ce au fost trimiși în mod repetat în zone cu o apărare ucraineană puternică despre care li s-a spus că au fost securizate în urma atacurilor aeriene. Viktor Șîaga a mai spus că soldații au ajuns să nu mai aibă încredere în comandații lor, iar moralul unității sale a scăzut mult.

Mai mulți bloggeri din Rusia au criticat, în repetate rânduri, aceste raportări false. „Vă amintiți de diviziile inexistente ale lui Hitler cu care urma să corecteze situația de pe front, să oprească armata rusă, să o înfrângă și care contraatacă deja și toate alea?

Avem în mare aceeași situație acum. Planurile se fac în funcție de rapoarte. Iar în realitate unitățile au personal doar în rapoarte”, se arată într-o postare.

