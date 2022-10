Vladimir Putin acceptă să negocieze. „Trebuie să folosim această bunăvoinţă la maximum.” Ce condiții a pus

Vladimir Putin dorește să organizeze o „ofensivă la scară largă” la începutul anului 2023, iar pentru asta este dispus să negocieze cu Ucraina un acord de pace temporar. Oficialii ruși au vorbit în mod repetat despre posibilitatea unor negocieri cu Ucraina sau cu țările occidentale. Directorul Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, a afirmat, vineri, 14 octombrie, că negocierile sunt posibile, însă doar „în anumite condiții”.

Ucraina nu mai crede în negocierea Rusiei, iar Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude în mod oficial eventualele negocieri cu Putin, după ce preşedintele rus a anexat patru regiuni ucrainene.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri că nu are în vedere „pentru moment” noi atacuri „masive” asupra orașelor din Ucraina. Liderul de la Kremlin face orice pentru a intra sub pielea lui Zelenski „Toată lumea are bunăvoinţă şi trebuie să folosim această bunăvoinţă la maximum”, în rezolvarea oricăror conflicte, a declarat președintele rus, în timp ce se adresa liderilor prezenţi la summitul Comunităţii Statelor Independente (CSI).

Adevăratul plan al lui Vladimir Putin

Putin vrea ca Rusia să păstreze controlul asupra teritoriilor ocupate din Donbas și „nici măcar nu vrea să discute despre Crimeea”. Cu toate astea, el este dispus să negocieze iar cu Ucraina. Două surse apropiate Kremlinului și o sursă apropiată a guvernului rus au specificat că autoritățile ruse au creat o nouă „opțiune tactică”.

Kremlinul vrea să pună capăt războiului din Ucraina, dar pentru puțin timp. Liderii ruși consideră că acest lucru ar putea fi realizat prin negocieri, dar fără ca Zelenski și Putin să discute. „Este foarte greu să controlăm Hersonul în acest moment, iar retragerea trupelor din regiune ar putea fi făcută ca un gest de bunăvoință și un pas către Ucraina”, a afirmat o sursă apropiată Kremlinului.

Chiar dacă Rusia a lăsat de înțeles că va ceda, unele surse au declarat că este o minciună și o strategie foarte bine pusă la punct. „Vom fi pregătiți pentru negocieri cu Rusia, dar nu cu Putin, ci cu înlocuitorul său”, a afirmat pentru Meduza o sursă din cabinetul lui Volodimir Zelenski.

O altă sursă a declarat că „el continuă să mintă, Putin. Vorbește despre negocieri, apoi lansează lovituri cu rachete asupra civililor. Nu cred că va exista o încetare a focului până când teritoriile noastre nu vor fi eliberate”, potrivit Meduza.