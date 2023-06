„După victoria sa la alegerile prezidențiale din 1994, Leonid Kucima m-a invitat să conduc Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei”, a istorisit Vladimir Gorbulin la prezentare.

În toamna lui 1996, am plecat într-o călătorie de afaceri în Statele Unite, acolo am definitivat trei acorduri importante. Primul: despre parteneriatul strategic dintre țările noastre. Al doilea este crearea Comisiei Kuchma-Gor (probleme de apărare, securitate, economie și umanitare). Iar al treilea: asistența din partea Statelor Unite la semnarea Cartei privind un parteneriat distinctiv între Ucraina și NATO (- semnat în 1997).

Războiul din Ucraina

Din 2001, relațiile dintre Ucraina și Statele Unite erau de așa natură încât intrarea țării noastre în NATO nu mi-a stârnit nicio îndoială. Din păcate, în anul următor a apărut dezinformarea că țara noastră a vândut sistemul radar Kolchuga Irakului. Această poveste fictivă a devenit brusc faimoasă în lume”.

– Am condus apoi Comisia de Stat pentru complexul militar-industrial, – își amintește Vladimir Gorbulin.Era situat în clădirea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei. Seara am primit un telefon de la ambasadorul Statelor Unite ale Americii de atunci, Carlos Pascual, care a spus că vrea să ne întâlnim. În timpul conversației, i-am argumentat ambasadorului că nu am vândut Kolchuga nimănui – dacă și da, cu siguranță că aș ști despre asta. În al doilea rând: dacă tranzacția a avut loc, atunci este o operațiune privată de structuri necunoscute pentru mine, am insistat.

În mod intenționat, nu am făcut niciodată nimic care să dăuneze Statelor Unite. Dar cuvintele mele, din păcate, nu l-au convins. „Am încredere în tine personal, dar nu și în ceea ce s-a întâmplat în țara ta”, a conchis el. Și totuși, în ciuda problemelor apărute din cauza situației cu acuzațiile de vânzare a Kolchug în Irak, am reușit să organizăm Centrul Național pentru Unitatea Euro-Atlantică în 2003 (centru închis în 2010, când Viktor Ianukovici a devenit președinte al Ucrainei).).

Este important de înțeles că Occidentul se temea de intrarea noastră în Alianța Nord-Atlantică, deoarece acest lucru ar putea provoca un război cu Rusia. Dar, deși nu am aderat la NATO, Putin l-a declanșat totuși. Acum, Forțele Armate ale Ucrainei au devenit una dintre cele mai bune armate din Europa. După părerea mea, a început un război mondial – nu este o exagerare. S-a anunțat recent câte țări susține asistența Ucrainei în format Ramstein – 59. O altă coaliție s-a adunat în jurul Rusiei – Coreea de Nord, Nicaragua, Iran.Victoria va fi obținută atunci când Ucraina va putea trăi și dezvolta fără amenințarea unui atac din partea vecinului ei de nord-est.

– A existat o singură șansă de a evita războiul actual – aderarea la NATO, -susține coautorul cărții, directorul organizației neguvernamentale Centrul de Studii ale Armatei, Conversie și Dezarmare, Valentin Badrak. Am avut această șansă în 2001. Situația favorabilă s-a metamorfizat într-una nefavorabilă când, în ultimele zile ale lunii noiembrie 2000, a început așa-numitul „Kuchmagate” – „scandalul casetelor”, apărut ca urmare a publicării „benzilor Melnichenko” de către vorbitorul de atunci al Radei Supreme Alexander Moroz. Aceste înregistrări (probabil falsificate. – Auth.) au dat motive pentru a aduce acuzații împotriva președintelui și a altor oficiali de implicare în uciderea jurnalistului Georgy Gangadze. În februarie 2001, Kucima s-a întâlnit cu Putin la Dnepropetrovsk (acum Nipru). Rezultatul s-a materializat prin acorduri privind cooperarea în cosmonautică și o serie de alte aspecte. Rusia a continuat să profite de situație: a ajuns la o înțelegere cu Ucraina privind cooperarea în domeniul tehnologiilor militare. În curând, Putin a anunțat public un „spațiu unic de apărare”.

Valentin Badrak a adăugat că victoria Ucrainei în actualul război este eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, dezarmarea nucleară și limitarea sa tehnologică. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita un nou război. Sursa: fakty.ua