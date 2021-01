Situație tensionată în plină pandemie. Doi dintre oamenii care trebuiau să fie în strânsă legătură și să rezolve problemele românilor – Valeriu Gheorghiță și Vlad Voiculescu – au decis să răcească relațiile.

Desemnat de președintele Klaus Iohannis ca șef al campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță întâmpină probleme din partea lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

Sursele autorizate din jurul celor doi au semnalat existența unor probleme. Confruntări care pot să se răsfrângă asupra oamenilor și a modului în care se va desfășura campania de vaccinare.

Cu cine vrea Vlad Voiculescu să îl înlocuiască pe Valeriu Gheorghiță

Relațiile dintre cei doi s-ar fi răcit total. Și asta după ce Vlad Voiculescu i-a transmis semnale lui Valeriu Gheorghiță că rolul său în campania de vaccinare va fi unul decorativ. Decizia ministrului Sănătății vine în contradicție cu decizia lui Klaus Iohannis. Președintele României e cel care a decis ca militarul să fie doctorul care conduce operațiunea la nivel național.

Valeriu Gheorghiță ar fi fost înștiințat, prin diferite surse, că deciziile esențiale din campania de vaccinare vor fi preluate de oamenii lui Voiculescu de la minister, anunță Adevărul. Persoana vizată atât de Vlad Voiculescu, cât și de grupul USR Plus să preia campania de vaccinare ar fi Ștefan Voinea, omul de încredere al noului ministru al Sănătății.

„Ştefan Voinea, omul lui Voiculescu de la comunicare, pur şi simplu îl sfidează pe Gheorghiţă”, sunt dezvăluirile făcute pentru Adevărul.

Planurile ministrului nu se opresc la Valeriu Gheorghiță

Un alt plan care e vizat de ministrul Vlad Voiculescu ține de trecerea unor atribuții în portofoliul oamenilor săi. Atribuțiile ar trebui preluate de la Institutul Naţional de Sănătate Publică la un secretar de stat. Printre aspectele vizate de Voiculescu și care ar putea fi transferate la un secretar de stat numit de Voiculescu ar fi cele legate de raportările privind pandemia: număr de cazuri, număr de vaccinări şi alte informaţii.

Și jurnaliștii de la DC News vin cu informații care să completeze întregul tablou. Conform sursei menționate, Valeriu Gheorghiţă a ameninţat cu demisia. Asta dacă noua conducere a Ministerului Sănătăţii insistă cu schimbările. Ruptura este atât de evidentă și gravă încât discuțiile au ajuns și la premierul Florin Cîțu.

Care e legătura între Vlad Voiculescu și Ștefan Voinea?

Legăturile dintre Vlad Voiculescu și Ștefan Voinea au un istoric lung. În 2016, jurnalista Ioana Ene Dogioiu semnala mai multe nereguli în legătură cu relația dintre cei doi. Și asta pentru că fostul și actualul consilier al lui Vlad Voiculescu nu are nicio pregătire pentru domeniu. Pe Ștefan Voinea îl recomandă doar faptul că este directorul Gazetei de Sud, un ziar din Oltenia.

„M-am alăturat echipei lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii pentru că am încredere în viziunea lui. Am încredere în oamenii pe care Vlad îi are în jur şi, mai ales, am încredere în integritatea şi buna lui credinţă. Avem puţin timp şi vrem să facem mult. Sper să reuşim!“, afirma, la puțin timp de la numire, Ștefan Voinea.

Vlad Voiculescu s-a înconjurat încă din 2016 de mulți apropiați de la ONG-uri, semnala jurnalista. Iar de aici până la o serie de evenimente care au stârnit revolta oamenilor și nelămuririle jurnaliștilor nu a fost decât un pas. Materialul semnat de Ioana Ene Dogioiu poate fi citit aici.