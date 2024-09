Vlad Voiculescu, probleme cu fosta iubită. Laura Ștefănuță nu mai vrea să audă de el

București Vlad Voiculescu, fostul ministru USR al Sănătății, s-a despărțit de mama copilului său, Laura Ștefănuț, în urmă cu aproximativ două luni. Femeia a luat această decizie după ce a descoperit că fostul ministru avea cont pe o aplicație de dating, Tinder.

Zilele acestea, liderul USR București a fost surprins, în mai multe imagini, încercând să o abordeze pe fost sa iubită. În ciuda insistențelor, Laura Ștefănuț l-a ingorat, refuzând să-i acorde câteva minute pentru o discuție.

Povestea s-a întâmplat în urmă cu câteva seri. Pe scurt, Laura Ștefănuț a ajuns a ajuns la domiciliul părinților săi, de unde a încărcat mai multe bagaje într-o mașină. Aici și-a făcut apariția și Vlad Voiculescu care a încercat să o abordeze pentru o discuție, Tânăra l-a ignorat complet, și-a încărcat bagajele, a urcat împreună cu copilul lor în mașină și a demarat. Aceasta în vreme ce fostul ministru și tatăl Laurei o priveau.

Imediat ce mașina fostei partenere a dmarat, Vlad Voiculescu a urcat într-un alt vehicul și a plecat după ea, la adresa unde locuiește aceasta. Aici a căutat să o contacteze prin telefon și prin mesaje însă fără succes. După câteva minute în care s-a plimbat prin jurul clădirii, Vlad Voiculescu a urcat în mașină și a revenit la adresa părinților Laurei.

A încărcat de aici alte câteva bagaje pe care le-a transportat la adresa fostei iubite. Aceasta a acceptat să coboare, să ia bagajele, după care s-au despărțit.

Povestea nocturnă a fost relatată pe larg de cancan.ro. La o zi după aceasta, Laura Ștefănuț a acceptat să vorbească despre relația dintre ea și Vlad Voiculescu. Ea a precizat că încă mai procesează ce s-a întâmplat la momentul despărțirii. Totodată, a spus că nu este pregătită să vorbească despre acest subiect cu alții, în special cu ziariștii.

Spre deosebire de alte femei care sunt înșelate și trec printr-o despărțire urâtă, ea nu a vrut să-și ponegrească fostul iubit. Ba chiar i-a găsit oareșce scuze, spunând că este om cu bunele și relele sale. Mai mult a spus că nu i se pare în regulă să vorbească despre fostul iubit. În opinia sa, Vlad Voiculescu ar trebui să fie de față ca să poată să-și prezinte propria variantă.

„Nu aș vrea să vorbesc despre relație pentru că încă procesez și eu. Dacă există așteptarea presei ca eu să-l demonizez, pentru că noi am avut o relație care nu a funcționat, nu se va întâmpla asta. Eu chiar cred că el are părțile lui bune, are greșeli, e om, până la urmă. Nu cred că pot. În plus, eu aș vrea să procesez totul înainte să vorbesc despre asta într-un context în care, nu știu, să fie în regulă pentru toată lumea”, a explicat Laura Ștefănuț.