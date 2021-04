Update. Vlad Voiculescu, conștient de situația în care a ajuns, a ales să pună un scurt comentariu.

„Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, o parte a celor decedați – și anume cei autopsiați – conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 “se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.” Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, a menționat Vlad Voiculescu.

Din păcate pentru familiile celor morți și care au fost aruncați dezbrăcați și în saci în Eternul Întuneric, prea târziu.

——————————————————————————————————————————————————

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a negat, joi, că Ordinul de ministru prevedea faptul că morții de Covid-19 nu trebuie îmbrăcaţi. Astfel că nu era obligatoriu ca persoanele decedate să fie puse fără haine în saci.

Ministrul a spus că dacă acest lucru s-a întâmplat, nu a fost vina ministerului și nici a sa, ci a celor care au luat decizia ca morții să fie aruncați dezbrăcați în saci. „Ține de bun simț”, a transmis ministrul Vlad Voiculescu, care a dorit să arunce responsabilitatea pe oricine altcineva. Numai că tocmai în ordinul de ministru, de la începutul lunii martie, acest lucru e precizat.

“Dacă cei de la Pompe funebre au îngropat oameni fără să respecte legea, atunci au făcut de capul lor”, a declarat, joi, Vlad Voiculescu, răspunzând unei întrebări a presei.

Chestionat de jurnalişti dacă îşi va prezenta scuze familiilor celor decedaţi de COVID şi îngropaţi fără haine, ministrul a spus: “Nu are de ce să-şi ceară scuze nimeni din minister, ci acela care nu respectă legea”. Apoi i s-a citit din Ordinul de ministru de anul trecut, când la cârma ministerului era liberalul Nelu Tătaru. Vlad Voiculescu a spus va reveni asupra lui și îl va citi.

ART 7. Cadavrele contaminate ca urmare a infecției COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator, care au fost autopsiate, se îmbălsămează cu caracter obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infecției.

Aceste cadavre se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.

Joi, după o întâlnire cu reprezentanții cultelor din România, Vlad Voiculescu a anunțat că se schimbă regulile pentru înmormântarea persoanelor decedate din cauza Covid-19.