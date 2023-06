Vizita premierului britanic la Washington. Joe Biden și Rishi Sunak, doi lideri despărțiți de 37 de ani, dar apropiați ca viziune

Rishi Sunak părea mic pe fundalul vastului stadion Washington Nationals, în mare parte gol miercuri seara, sub nori de smog. Entuziasmul prim-ministrului britanic a fost nestins în timp ce a zâmbit și a făcut cu mâna fanilor în jacheta lui strălucitoare de baseball, hotărât să profite la maximum de un scurt moment în lumina reflectoarelor americane.

De fapt, Sunak este mai mult fan de cricket decât de baseball – spre deosebire de omologul său din SUA, Joe Biden, un obișnuit la meciurile Philadelphia Phillies pe vremea când era vicepreședinte. Când s-au întâlnit săptămâna aceasta în capitala SUA, premierul britanic și președintele american au încercat să profite la maximum de interesele lor reciproce, în ciuda diferențelor evidente.

Nu este vorba doar de cricket vs. baseball; nici măcar conservator vs democrat. Sunak are 43 de ani; Biden peste 80 de ani. Rishi Sunak, extrem de bogat, a urmat una dintre cele mai scumpe școli publice din Anglia și este căsătorit cu o moștenitoare de miliardar; Biden se mândrește cu originea muncitorească – ca să nu mai vorbim de moștenirea sa irlandeză – ori de câte ori are ocazia. Însă, de-a lungul diviziunilor de vârstă, clasă și tradiție politică, Sunak a muncit din greu pentru a-și maximiza relația cu Biden în cele șapte luni scurte în care a fost în funcție, scrie Politico.

Vizita premierului britanic la Casa Albă

Aceste eforturi au părut să aibă roade la punctul culminant al călătoriei din această săptămână la Casa Albă – prima a lui Rishi Sunak ca prim-ministru al Regatului Unit – când Biden a vorbit în termeni strălucitori despre capacitatea omologului său de a conduce. Sunak a fost, de asemenea, mulțumit de încuviințarea jucăușă a lui Biden față de perspectiva unui secretar general al NATO britanic, vorbind despre candidatura lui Ben Wallace. Și, în mod crucial pentru publicul de acasă al premierului britanic, Biden a declarat că relația specială este „în formă foarte bună”.

Cu toate acestea, vizita lui Sunak la Washington nu a fost lipsită de puncte de tensiune, în timp ce se uită peste umăr, conștient că toate eforturile lui ar putea fi în curând îndepărtate. Acești lideri se confruntă cu teste electorale paralele anul viitor și pentru Sunak, în special, victoria pare o întindere.

„Sunt multe lucruri pe care le pot face împreună”, a spus Karin von Hippel, director al think tank-ului RUSI și fost agent al Departamentului de Stat. „Americanii au fost recunoscători în multe privințe că britanicii au ajutat Ucraina, pentru că îi ajută să explice implicarea lor.” În același timp, a spus von Hippel, nevoia tot mai mare de a reglementa IA se potrivește perfect cu scopul comun al celor doi bărbați de a răspunde influenței tot mai mari a Chinei.

Declarația Atlanticului – doar un acord

După ce a repetat aceste zone comune înainte de călătorie, Sunak a mai avut un iepure de scos din pălărie sub forma „Declarației Atlanticului”, semnată de ambii lideri joi. Deși în cele din urmă este doar un acord pentru a purta mai multe discuții, dar guvernul britanic va folosi declarația pentru a demonstra progresul în obținerea accesului la minerale esențiale – și pentru a distrage atenția de la eșecul mai larg al Marii Britanii de a negocia un acord comercial între SUA și Marea Britanie promis de prea mult timp.

Dezvăluirea sa la Casa Albă a fost o mișcare tipică Sunak, a spus un oficial înalt din Marea Britanie implicat în acord, care a făcut o comparație cu dezvăluirea rapidă a acordului-cadru de la Windsor în februarie, după luni de negocieri cu Uniunea Europeană. „El caută oferte avantajoase”, a rânjit oficialul. Cu toate cuvintele calde și declarațiile comune de la Washington în această săptămână, diferența de vârstă de patru decenii dintre lideri a fost inevitabil. Biden abia se auzea când vorbea încet de pe scaunul său din Biroul Oval. Alături de el, un Sunak radiant emana energie excitabilă.

Oficialii de ambele părți insistă că diferența de vârstă nu sa dovedit un impediment. În orice caz, respectul lui Sunak față de experiența lui Joe Biden pe scena internațională l-a cucerit de președintele octogenar, spun mai mulți oficiali americani.

Joe Biden încearcă să transmită experiența sa

Cu Sunak, la fel ca și cu alți omologi internaționali la mijlocul de 40 de ani, cum ar fi premierul italian Giorgia Meloni și prim-ministrul danez Mette Frederiksen – ambii s-au întâlnit și cu Biden în ultimele săptămâni -, președintele vede o oportunitate de a împărtăși perspectiva unui lider care a trăit zeci de ani de convulsii geopolitice.

„El vede aceste întâlniri cu Sunak și alți lideri mai tineri ca pe o oportunitate de a vorbi despre viitorul lumii pe care o vede, în speranța că ei văd lucrurile la fel”, a spus un oficial înalt al administrației care a cerut anonimatul pentru a descrie personalitatea privată a președintelui.

Ceasul ticaie. Având în vedere că ambii lideri se confruntă cu alegeri grele anul viitor – și ambii sunt încă “torturați” de predecesori cu părul blond care refuză să părăsească scena – această nouă prietenie s-ar putea să fie de folos.