Joe Biden a căzut pe scenă la o ceremonie militară, în SUA. Accidentul președintelui a devenit viral

Preşedintele american, Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, s-a împiedicat de un obiect şi a căzut pe scenă în cursul unei ceremonii militare, joi, la Colorado Springs, în vestul Statelor Unite. Totul s-a întâmplat după ce a înmânat ultima diplomă studenţilor Academiei Forţelor Aeriene, în Colorado.

În imaginile devenite virale pe internet se observă cum Joe Biden se prăbușește pe scenă după ce se împiedică de un sac negru. Președintele a fost ajutat de un militar să se ridice. Casa Albă nu a oferit imediat nicio informație despre incident şi eventualele consecințe ale acestuia.

Nu este pentru prima dată când Joe Biden se împiedică de obiecte în spații publice sau la evenimente importante. În iunie 2022, președintele american a căzut în timpul unei plimbări cu bicicleta. La momentul respectiv, el s-a ridicat şi nu a suferit nicio vătămare vizibilă, potrivit A3.

U.S. President Biden trips and falls during Air Force Academy graduation ceremony visit, is helped up and walks away unassisted, per Bloomberg. pic.twitter.com/iV3ahFXdet

— unusual_whales (@unusual_whales) June 1, 2023