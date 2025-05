Social Visul oricărui turist. Orașul european în care te poți bucura de un sejur gratuit







Eisenhüttenstadt, un oraș din estul Germaniei, oferă cazare gratuită tuturor persoanelor interesate să se mute în zonă. Timp de 14 zile, turiștii și viitorii locuitori pot vizita punctele de atracție ale orașului și să interacționeze cu cei care s-au stabilit deja în acest loc. Pentru un astfel de sejur, vizitatorii nu sunt nevoiți să pună la bătaie un buget generos. Această inițiativă face parte dintr-un proiect al autorităților locale, menit să contracareze declinul demografic înregistrat în ultimele decenii.

Cum te poți bucura de un sejur gratuit în Germania

Conform unui comunicat al consiliului local din 13 mai, inițiativa „Fă-ți planuri acum” oferă potențialilor locuitori posibilitatea de a petrece o un sejur gratuit între 6 și 20 septembrie. Aceștia vor fi cazați într-un apartament situat în centrul orașului.

„Proiectul se adresează tuturor celor interesați să se mute în Eisenhüttenstadt – cum ar fi navetiști, persoane care doresc să revină în oraș, lucrători calificați sau persoane care desfășoară activități independente și caută o schimbare de peisaj”, arată Consiliul local.

Avantaje pentru turiști

Înscrierile se pot face până la începutul lunii iulie. Pe durata celor 14 zile de cazare gratuită, turiștii vor avea ocazia să vadă cum arată viața în Eisenhüttenstadt și vor putea interacționa cu locuitorii orașului. De asemenea, cei interesați vor putea discuta cu angajatorii din zonă.

„Vor avea ocazia să cunoască viața, munca și comunitatea din (Eisenhüttenstadt) într-un sejur de probă de 14 zile – gratuit și chiar în centrul orașului”, precizează consiliul.

Pentru a veni în sprijinul lor, autoritățile locale vor organiza tururi ghidate, vizite la fabrici și diverse excursii. În plus, angajatorii din zonă vor organiza sesiuni de formare profesională. Orașul a construit în perioada socialistă și a ajuns să aibă mai puțini locuitori în ultimii ani.

Sejur gratuit pentru cei care vor să se mute în Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt este primul oraș construit complet sub regimul socialist al fostei Germanii de Est, în jurul unui important combinat siderurgic. Inițial, acesta era cunoscut ca Stalinstadt, însă în anul 1989 a fost redenumit.

Astăzi, acesta găzduiește cel mai mare combinat siderurgic integrat din estul Germaniei, care are aproximativ 2.500 de angajați și reprezintă un pol important al industriei metalurgice.

Populația orașului a scăzut drastic în ultimele decenii, de la peste 50.000 de locuitori la aproximativ 24.000, conform unui oficial local. Prin programul recent lansat, autoritățile speră să atragă forță de muncă specializată, a explicat Basan, reprezentant al administrației locale.

Orașul se remarcă și prin arhitectura din epoca socialistă. Unul dintre noii rezidenți a mărturisit că o singură vizită a fost suficientă pentru a-i schimba complet planurile de viață.

„A fost o pură coincidență. Călătoream spre Ratzdorf cu prietenii și am trecut pe Karl-Marx-Straße. Și am văzut aceste case, această arhitectură care m-a uimit complet și i-am spus soției mele: ‘O să mă mut aici’. După tur am fost atât de impresionați de această arhitectură, încât acela a fost, de fapt, declanșatorul deciziei”, a povestit el.