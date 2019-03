Virgil Tăbuş, gălăţeanul care îşi invită propriul oraş să iasă în stradă, celebrând jocul din străbuni

“Jocul popular ne aminteşte cine suntem”. Și-a dedicat viața acestei credințe, simplu și firesc exprimată. De la 17 ani numai în acest sens îi sunt gândurile și faptele. Vi-l prezint pe Virgil Tăbuş. Coregraf. Profesor.





L-am întâlnit în şcoala ritmurilor sale din Galați. De-a lungul pereţilor, fotografii într-o mare de zâmbete şi culori. Îmi dă un exemplu. În Anul Centenarului s-au strâns mii de degete care au cusut un drapel de 400 de metri pătraţi. Desfăşurat pe o pânză albă, dublă ca mărime. Uriaşa scenografie pusă în operă într-o parcare de la intrarea în oraș, dinspre Brăila.

Cele 171 de suflete care au compus cifra 100

O firmă de cadastru l-a ajutat, trasând punctele pe teren, în aşa fel încât întregul tablou să fie perfect aliniat. Se vede asta când e filmat de sus, cu drona. Îmbrăcaţi în baladele româneşti, 171 de participanţi au format cifra 100.

De ce 171? Pentru că sunt 171 de puncte care compun această cifră, aşa cum a fost ea proiectată, ca logo-ul Centenarului, mi se explică. Am văzut filmuleţul şi vă garantez că este de-a dreptul emoţionant.

A fost un timp al căutărilor

Cine eşti tu, Virgil Tăbuş? „Sunt gălăţean, am 37 de ani. Acum, în martie, fac 20 de ani de activitate”. Părinţii i-au arătat prima oară ritmul, cum învăţaseră şi ei de la înaintaşii lor.

Încă din anii de liceu face parte dintr-un grup de pasionaţi, de aceeaşi vârstă, 10 fete şi 20 de băieţi. Au mers, după finalizarea studiilor, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la un ansamblu de amatori. Până la urmă, dintre toţi nou-veniţii, au rămas doar personajul meu şi un coleg al său.

Profesionalizarea începe datorită maestrului coregraf Ioan Horujenco, despre care are numai cuvinte de laudă. Mai târziu, alături de alţi inimoşi din Casa de Cultură, pune bazele unui ansamblu profesionist, numit „Doina Covurluiului”.

Anii aceia înseamnă şi întâlnirea cu cea care urma să-i devină soţie. Au fost iniţial parteneri pe scenă. Dar considera că pe artă, dacă te bazezi, financiar vorbind, nu poţi întemeia o familie.

Ca atare, după ce face Armata, obligatorie încă, pe atunci, se angajează în structura pe care azi o ştim drept Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Cei 440 de oameni care au sărbătorit Dragobetele în 2019

Şi totuşi începe, încetul cu încetul, să schimbe macazul. În 2012 e admis la Facultatea de Arte a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, disciplina Artele Spectacolului. Ocazie cu care descopăr o altă latură a sa, de actor. Joacă în două piese, la Teatrul Dramatic, ”Îmblânzirea scorpiei” şi ”Viaţă de schimb”.

În acelaşi an – recunoaşte că totul a pornit de la ideea soţiei lui – organizează cea dintâi manifestare stradală. A fost în luna iunie, de Ziua Dunării. Gândul s-a dus repede, din gură-n gură, printre prieteni, cunoştinţe, colegi. La timpul potrivit au apărut aproape 200 de participanţi. “A fost de-a dreptul uimitor!”, îşi aminteşte. Din acel moment, an după an se întâmplă la fel, cu din ce în ce mai multe respiraţii. Fie de Ziua Dunării, adică pe 29, fie de Sânziene, pe 24. Ambele în iunie.

Rămânem la acelaşi capitol. Inimosul artist creează încă o tradiţie, dacă i se poate spune aşa, din 2013, de data asta cu referire la Dragobete. La ediţia din acest an şi-au anunţat prezenţa, şi chiar s-au ţinut de cuvânt, că nu-i de şagă, nu mai puţin de 440 de persoane. Vremea nefiind blândă, au amenajat un cort la ieşirea din Galaţi, în zona Traian. S-au organizat concursuri, ca la fiecare ediţie. Cele mai frumoase declaraţii de dragoste. Cea mai talentată pereche, la joc.

”Pentru mine a rămas cea dintâi dragoste”

Să ne întoarcem puţin în timp, pentru că Virgil şi soţia lui decid, în 2012, să facă acel pas, esenţial, spre idealul de a-ţi câştiga pâinea urmându-ţi exclusiv pasiunea. El pleacă din ISU şi deschide ceea ce, simplu şi firesc, se numeşte Dans Popular Galaţi. Dacă daţi căutare pe Google, îi găsiţi Şcoala cu ”.ro” la final.

”Pentru mine a rămas cea dintâi dragoste”. Vrea să spună că orice altă meserie ar fi încercat să urmeze în viaţa lui, nu ar fi uitat ce este cu adevărat important pentru el. “Am reuşit, e drept, cu greu, dar am reuşit să scap de mentalitatea că poţi trăi numai dacă ai un serviciu şi un salariu călduţ. Am decis că trebuie să stau pe propriile-mi picioare doar urmându-mi pasiunea. Şi atât”. În spatele acestor cuvinte, aproape şoptite, dar venite din străfunduri nebănuite, se ascunde o luptă cu sine, poate chiar cu propriile temeri, pe care, iată, a câştigat-o.

