Virgil Popescu face acuzații grave în Parlament: USR, vă acuz de subminarea sectorului energetic românesc

Virgil Popescu spune că USR face „același joc pe care l-au făcut mereu”.

„Au sabotat investițiile Hidroelectrica (pe Valea Jiului – n.r.) pentru Dacian Cioloș avea nevoie de multe zone protejate. Au sabotat cariera de la Roșia pentru că era campanie internă în USR, în plină criză energetică și acum sabotează România pentru că se ceartă Cioloș cu Drulă. Trebuie să fii inconștient să sabotezi producția de cărbune în această iarnă. Asta ați făcut, domnilor de la USR cu cariera de la Roșia. O vreți închisă cu tot dinadinsul. USR, vă acuz de subminarea sectorului energetic românesc și vă cer să luați măsuri împotriva lui Nicu Ștefănuță și a tuturor europarlamentarilor USR care se opun energiei hidro în România și Europa. Totul trebuie să aibă o limită”, spune ministrul Energiei.

Virgil Popescu a mai spus că în timp ce la București USR „mimează grija față de sectorul energetic românesc”, la Strasbourg, săptămâna viitoare vor fi supuse la vot Directiva RED 3 regenerabile împreună cu două amendamente nefavorabile energiei hidro din România.

„Cel mai activ susținător al acestora este Nicolae Ștefănuță. Atât de dramatică este situația, încât am primit mesaje din partea reprezentanților în Parlamentul European al unei alte țări aliate, pentru a ne asigura că interesele meschine ale USR nu pun în pericol întreaga arhitectură energetică europeană. Deci, la Bruxelles aleșii pe listele USR sabotează pe față România”, a spus în plenul Camerei Deputaților Virgil Popescu, la începutul dezbaterii moțiunii simple inițiată de USR.

Virgil Popescu a mai spus că USR „aruncă în aer” țara „din dragoste pentru propria imagine”

„Nu poți, din dragoste pentru propria imagine, să arunci în aer o țară întreagă. Așa ați făcut tot timpul, stimați useriști, și pentru asta vă va judeca o țară întreagă, inclusiv cei care v-au votat. Despre moțiune pot să spun că a fost făcută exact cum pregătești un ghiveci românesc cu legume – câteva ceva pentru fiecare. Câteva mesaje pentru AUR, că mai nou, sunt partenerii lor de nădejde de opoziție, totul condimentat cu minciuni, exagerări și o aromă inconfundabilă de panică. Nu știu cine anume a redactat acest document numit moțiune, dar pot să vă spun că este un om de un cinism ieșit din comun. Să minți în fața Parlamentului și în fața românilor despre vieți pierdute la Complexul Energetic Oltenia este dezonorant și descalificant”, a adăugat ministrul Energiei.

Popescu afirmă că USR sperie românii cu facturile de la gaze și curent, „în cel mai cinic și deplorabil mod posibil”

„Iată factura mea. Iată cât am plătit eu. Vreau să văd și factura domnului Drulă, a doamnei Prună și da, Ludovic (Orban – n.r.), vreau să văd și factura ta! Și dragi colegi din Opoziție, haideți să arătați toți facturile! Este factura mea, unde locuiesc în București. E în valoare de 120 de lei. Am consumat 140 de khw. Este adevărat, am și o locuință la Drobeta Turnu Severin, unde sunt și prosumator, acolo și costurile sunt ceva mai mari, pentru că mi-am instalat pompe de căldură, ca să economisesc gaz. Apropos, nu am văzut pe vreun lider politic al Opoziției din România să îndemne românii să folosească becuri cu LED, nu incandescente, pentru că acestea cu LED consumă mai puțin; nu am văzut să încurajeze cineva susținut ca românii care au posibilitatea să devină prosumatori; nu am văzut pe cineva să le și spună cum pot nu să facă economii la gaze și energie electrică pentru țară, ci pentru a rămâne ei, oamenii, cu mai mulți bani la dispoziție la final de lună. Am văzut doar oameni din Opoziție care sădesc panică, și se uită bucuroși când ea se propagă, și am văzut oameni din Coaliție, care caută soluții”, mai spune Virgil Popescu.

El îi acuză pe semnatarii moțiunii simple că induc panică, crezând că românii se vor uita către ei cu încredere

„Adevărul este că USR, sau doar unii din USR, nu pot să recunoască că ne aflăm, în sfârșit, pe drumul bun, corect, sigur din punct de vedere politic și geopolitic al energiei românești. Și atunci caută să sperie românii cu facturile, cu falimentele sau doar să manipuleze în speranța că o să redevină măcar cât de cât relevanți politic, ca partid. Nu știu ce ar fi făcut un ministru USR la energie. Probabil că nici el sau ea nu știe. Ceea ce știu însă este că noi am făcut singurele investiții care au logică economică și geo-politică în energie și le-am făcut pentru România, pentru viitorul siguranței și securității noastre energetice. Asta nu este o moțiune simplă, unii dintre autorii săi sunt mai simpli. Este o declarație politică pe steroizi, bună doar să agite puțin lucrurile, de parcă războiul de la graniță și contextul european delicat nu ar fi fost suficiente. În numele siguranței energetice a României, vă rog să o respingeți”, a încheiat Popescu.

Deputații dezbat, marți, moțiunea simplă a USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, denumită „România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu”. Votul va avea loc miercuri. Parlamentarii partidului „Forța Dreaptă” au anunțat că vor vota în favoare.

(sursa: Mediafax)