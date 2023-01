Virgil Popescu este așteptat să anunțe noi demiteri la CE Oltenia. Scandal în coaliție după accidentul din Gorj

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este așteptat să anunțe schimbarea șefului Complexului Energetic Oltenia, precum și unuia dintre membrii conducerii susținut de PSD, Marius Negru. Decizia de schimbare are la bază concluziile raportului preliminar al corpului de control care a verificat împrejurările producerii tragediei de la mina Jilț Sud, din Gorj, în care și-au pierdut viața trei persoane.

Daniel Burlan a refuzat să demisioneze după accident, spunând că el nu poate fi vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. El va fi demis la pachet cu Marius Negru, despre care se spune că ar fi un apropiat al președintelui PSD al Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, după cum relatează Adevărul.

După tragedia în care și-au pierdut viața trei mineri, iar alți zece au fost răniți, doi dintre şefii carierei Jilţ Sud au fost schimbaţi din funcţie, în timp ce directorul Sucursalei Miniere a demisionat.

„În urma evenimentului care a avut loc în data de 17.01.2023, la Cariera Jilţ Sud, Directoratul CE Oltenia a luat act de demisia domnului Gheorghescu Florentin Nicu din funcția de director al Sucursalei Miniere şi a decis numirea domnului Paraschivu Ion în această funcţie”, a transmis, pe 18 ianuarie, CE Oltenia, într-un comunicat de presă.

PSD Gorj cere demisia lui Virgil Popescu

Pe de altă parte, liderii PSD Gorj au cerut demisia lui Virgil Popescu, ministrul Energiei, pe care îl fac responsabil direct pentru ceea ce s-a întâmplat în tragicul accident. El a fost vizat de mai multe declarații publice, ale unor lideri PSD din zonă. Senatorul Mihai Weber și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, au cerut capul lui Virgil Popescu, după tragedia de la CE Oltenia.

„Virgil Popescu, demisia! Eşti inuman! Politeţurile şi respectul nu îşi mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre şi târăşte prin mocirlă durerea salariaţilor şi a familiilor celor decedaţi, din 2019 încoace, din CE Oltenia. Drept dovadă, mesagerii lui de la Gorj mulţumesc lui Dumnezeu că nu a fost PSD la conducerea CEO, pentru că era compania în faliment. Dacă aş fi la fel de lipsit de umanitate şi de scrupule, aş spune că este bine că nu am fost noi, pentru că ar fi trebuit să dăm explicaţii pentru morţii din ultimii doi ani.

Anii în care CEO a fost sub tutela PNL şi sub conducerea lui Virgil Popescu. Noi am fi dat, cu siguranţă, explicaţii! Am fi fost măcelăriţi în spaţiul public, huliţi şi înjuraţi de sute de oameni aduşi cu autocarele la proteste”, a scris Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, într-o postare pe Facebook.

Liderul PSD Gorj, atac direct la Nicolae Ciucă

Senatorul Mihai Weber, președintele PSD Gorj, i-a cerut demisia lui Virgil Popescu după accidentul tragic de la cariera din Gorj.

„Demisia este un act de onoare și un exemplu de urmat de către toți care se fac vinovați de ceea ce se întâmplă în activitatea minieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de la cei care conduc Ministerul Energiei, până la ultimul angajat al companiei care are putere de decizie, numit doar pe criterii politice de PNL”, a scris senatorul Mihai Weber pe Facebook.

Totodată, senatorul PSD Giurgiu l-a atacat direct pe premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL. El i-a reproșat acestuia moartea unor oameni, pentru care îi acuză pe reprezentanții PNL.

„O femeie a murit muşcată de câini, în sectorul 6 – PNL. Trei mineri au murit striviţi în noroi, la Gorj, sub conducerea PNL a CE Oltenia. Câţi oameni mai trebuie să moară, domnule preşedinte Ciucă, sub administraţie PNL, ca să vă treziţi şi să vă comportaţi ca un general ce sunteţi? Tăiaţi în carne vie, domnule”, a scris el, pe Facebook.