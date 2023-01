Accident grav în Gorj. O mașină care transporta muncitori s-a răsturnat în cariera de cărbune. A fost ridicat planul roșu de intervenție

Update: Raed Arafat a spus că planul roșu de intervenție a fost ridicat la ora 16.00, iar intervenția a fost finalizată. Șeful Departamentului pentru situații de Urgențe a mai adăugat că la fața locului au intervenit mai multe ambulanțe, dar și două elicoptere. Arafat a confirmat cele trei decese și a transmis că alte zece persoane au ajuns la spital pentru a primi îngrijri medicale.

Din cele mai recente informații reiese că trei dintre muncitorii care se aflau în tanchetă și-au pierdut viața după ce autovehiculul s-a răsturnat pe o şosea din judeţul Gorj. Este vorba despre un lăcătuș-mecanic, despre un electrician și de șeful de formație, iar alți opt ar fi fost grav răniți.

Potrivit ISU Gorj, în accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 8 rănite și 3 decedate. Zona fiind neaccesibilă cu autospecialele de intervenție, victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilț Sud, pe o platformă betonată, unde se află echipajele de intervenție.

La fața locului au fost alocate 1 mașină de stingere, 2 ambulanțe SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SAJ, precum și 2 elicoptere SMURD, informează ISU Gorj.

Acuzații de condiții inumane de lucru

În 2019, în urma unui accident mortal la locul de muncă la cariera Jilț Sud, angajații au cerut să fie transferați în alte puncte de lucru. „Chiar am fost de dimineață la Divizia Minieră să relatez faptul că sunt 3-4 colegi de la un circuit transportor 120 care au făcut cereri să plece de acolo pentru că nu mai pot suporta să vină la serviciu. Banda aceea este terminată și din punct de vedere al covoarelor de cauciuc și al tobelor de acționare și de întoarcere care nu mai pot fi acționate. Oamenii aceștia sunt sub un stres psihic și fizic tot timpul. Ei trebuie să supravegheze mereu să nu se strice banda și să dea la lopată pentru că banda este degradată“, a precizat Ion Popescu, lider de sindicat în zona Jilț, potrivit sgorj.ro

„Săptămana trecută am fost la cariera Jilț, unde am atras atenția asupra condițiilor inumane de lucru, așa cum am tot cerut rapoarte conducerii CEO si ITM după fiecare accident mușamalizat. Aproape întotdeauna au facut astfel încât morții au fost de vină, niciodată cei cu adevărat responsabili” a scris, marți, deputatul Radu Miruță, pe pagina de Facebook.