Viorica de la Clejani, aproape de operație. Ce problemă de sănătate gravă are vedeta

Așa a aflat artista că are un fibrom uterin, pe care încearcă să-l țină sub control, prin tratament, pentru a nu ajunge la operație. „Am un fibrom uterin. Am apelat la un sterilet, pentru a nu se mai hrăni. Încerc să-l țin sub control, poate am noroc să nu ajung la operație. Mi s-a zis că voi scăpa de el, că se va stafidi”, a declarat Viorica de la Clejani pentru o emisiune televizată. Artista este optimistă, însă, și speră că medicii o vor ajuta să evite un astfel de moment. Momentan, Viorica de la Clejani urmează un tratament și are încredere că totul va fi bine.

Margherita a ajuns și ea la spital. Tragediile se țin lanț în familia Clejanilor

Totul se întâmplă după ce în urmă cu câteva săptămâni, Margherita, fiica Vioricăi de la Clejani ajungea la spital după ce a fost înțepată pe stradă. Nu este prima dată când vedeta are probleme de sănătate, în urmă cu patru ani, artista decidea să slăbească, motiv pentru care s-a înfometat și a urmat diete drastice care aveau însă să-i afecteze sănătatea.

La toate aceste lucruri s-a adăugat și o tragedie, unul dintre animăluțele familiei a murit. „Acum o săptămână, mi-a murit un cățel de la anestezie. Nu avea nimic, i-au făcut doar ca a să-l tundă. Și am mai dat și 15 milioane ca să-l omoare. L-am avut pe conștiință, am suferit mult. L-am dus la moarte. Nu am mai stat acolo, că aveam treabă, și a tot băgat în el, ca să nu mai miște. Până nu a mai mișcat deloc. O săptămână am căzut la pat, nu m-am putut ridica de focul lui”, a mai spus aceasta.